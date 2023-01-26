В авиакомпании «Ютэйр» определились с расписанием и ценами полетов в Ханты-Мансийск

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Перелеты из Челябинска в Ханты-Мансийск стартуют в январе Фото:

Авиакомпания «Ютэйр» озвучила стоимость и расписание перелета из Челябинска в Ханты-Мансийск (ХМАО). Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, улететь можно будет по цене от четырех тысяч рублей.

«Начинаем полеты из Челябинска в Ханты-Мансийск. Стоимость билетов от 4074 рублей», — отметили в «Ютэйр».

На сайте перевозчика доступны билеты по ценам от 3074 рубля (по тарифу «Минимум») до 4674 рубля (тариф «Оптимум»). Улететь в ХМАО, согласно сайту авиакомпании, можно с 30 января.

Из Челябинска можно будет отправиться в понедельник и пятницу в 5:15 по местному времени. Обратный перелет доступен в те же дни в 1:40 с приземлением в аэропорту им. Курчатова Челябинска в 3:50. Эта информация следует из данных сайта «Кольцово».

О новом рейсе в Сургут (ХМАО) из Челябинска авиаперевозчик объявил 12 января. Перелеты возможны по средам и воскресеньям.

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Авиакомпания «Ютэйр» озвучила стоимость и расписание перелета из Челябинска в Ханты-Мансийск (ХМАО). Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, улететь можно будет по цене от четырех тысяч рублей. «Начинаем полеты из Челябинска в Ханты-Мансийск. Стоимость билетов от 4074 рублей», — отметили в «Ютэйр». На сайте перевозчика доступны билеты по ценам от 3074 рубля (по тарифу «Минимум») до 4674 рубля (тариф «Оптимум»). Улететь в ХМАО, согласно сайту авиакомпании, можно с 30 января. Из Челябинска можно будет отправиться в понедельник и пятницу в 5:15 по местному времени. Обратный перелет доступен в те же дни в 1:40 с приземлением в аэропорту им. Курчатова Челябинска в 3:50. Эта информация следует из данных сайта «Кольцово». О новом рейсе в Сургут (ХМАО) из Челябинска авиаперевозчик объявил 12 января. Перелеты возможны по средам и воскресеньям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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