В свердловских школах ждут сотни учеников из Донбасса

Порядка 600 детей из ЛДНР ждут в школах Свердловской области в 2023 году. Об этом сообщила начальник отдела общего образования свердловского министерства образования и молодежной политики Наталья Сокольская.
«На территории Свердловской области у нас есть пункты временного размещения. Есть граждане, которые приехали самостоятельно, проживают у родственников в семьях. На сегодняшний день порядка 600 человек школьного возраста, я имею в виду, это дети с 1 по 11 класс. Нарушать права граждан РФ на территории Свердловской области никто не будет. При желании родителей подать заявление на зачислении в первый класс это будет сделано со стороны всех органов образования — региональных и муниципальных», — отметила Сокольская на пресс-конференции в ТАСС.
Ранее URA.RU писало, что во всех школах Свердловской области 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы. Кроме всего, первоочередное право записи в первый класс имеют дети военных, а также дети сотрудников полиции, ФСИН и ФССП.
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