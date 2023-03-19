В свердловских школах ждут сотни учеников из Донбасса

20 марта 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Дети школьного возраста из ЛДНР могут подать документы, чтобы зачислиться в свердловские учебные заведения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Порядка 600 детей из ЛДНР ждут в школах Свердловской области в 2023 году. Об этом сообщила начальник отдела общего образования свердловского министерства образования и молодежной политики Наталья Сокольская. «На территории Свердловской области у нас есть пункты временного размещения. Есть граждане, которые приехали самостоятельно, проживают у родственников в семьях. На сегодняшний день порядка 600 человек школьного возраста, я имею в виду, это дети с 1 по 11 класс. Нарушать права граждан РФ на территории Свердловской области никто не будет. При желании родителей подать заявление на зачислении в первый класс это будет сделано со стороны всех органов образования — региональных и муниципальных», — отметила Сокольская на пресс-конференции в ТАСС. Ранее URA.RU писало, что во всех школах Свердловской области 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы. Кроме всего, первоочередное право записи в первый класс имеют дети военных, а также дети сотрудников полиции, ФСИН и ФССП.

Порядка 600 детей из ЛДНР ждут в школах Свердловской области в 2023 году. Об этом сообщила начальник отдела общего образования свердловского министерства образования и молодежной политики Наталья Сокольская. «На территории Свердловской области у нас есть пункты временного размещения. Есть граждане, которые приехали самостоятельно, проживают у родственников в семьях. На сегодняшний день порядка 600 человек школьного возраста, я имею в виду, это дети с 1 по 11 класс. Нарушать права граждан РФ на территории Свердловской области никто не будет. При желании родителей подать заявление на зачислении в первый класс это будет сделано со стороны всех органов образования — региональных и муниципальных», — отметила Сокольская на пресс-конференции в ТАСС. Ранее URA.RU писало, что во всех школах Свердловской области 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы. Кроме всего, первоочередное право записи в первый класс имеют дети военных, а также дети сотрудников полиции, ФСИН и ФССП.