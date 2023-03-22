Жительница Бахмута сообщила об уничтожении ВСУ целого района города

23 марта 2023 в 05:53 Размер текста - 17 +

По словам местной, ВСУ расстреливали дома из танков в Бахмуте Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) за три дня разрушили Ступки — район Бахмута (Артемовск). Об этом рассказала эвакуированная войсками РФ местная жительница Ирина Турова. «Я не помню, это было или утром, или после обеда — начали летать мины, и кидали их со стороны „Цветмета“ (завод по обработке цветных металлов в Артемовске — прим. URA.RU) они ложились по нашей улице… Я как глянула — ни одного дома нет, это просто ужас! За три дня ни одного дома нет», — передает слова Ирины Туровой РИА Новости. Также местная жительница отмечает, что ВСУ расстреливали оставшиеся дома мирных жителей из танка, осознавая, что внутри могут находиться люди. До того как Турову эвакуировали российские военнослужащие она насчитала около 130 мин, разорвавшихся рядом с ее домом. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за три дня разрушили Ступки — район Бахмута (Артемовск). Об этом рассказала эвакуированная войсками РФ местная жительница Ирина Турова. «Я не помню, это было или утром, или после обеда — начали летать мины, и кидали их со стороны „Цветмета“ (завод по обработке цветных металлов в Артемовске — прим. URA.RU) они ложились по нашей улице… Я как глянула — ни одного дома нет, это просто ужас! За три дня ни одного дома нет», — передает слова Ирины Туровой РИА Новости. Также местная жительница отмечает, что ВСУ расстреливали оставшиеся дома мирных жителей из танка, осознавая, что внутри могут находиться люди. До того как Турову эвакуировали российские военнослужащие она насчитала около 130 мин, разорвавшихся рядом с ее домом. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.