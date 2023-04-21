У уральского генерала появились тайные враги в Москве

Высокопоставленные офицеры из Москвы хотят помешать главе транспортной полиции УрФО Александру Вострикову перевестись в столичное управление. Если генерал начнет собирать свою команду в Москве, местные силовики рискуют потерять влияние, рассказал URA.RU источник в правоохранительных структурах.
«В Москве есть люди, которые не заинтересованы в повышении Вострикова. Боятся, что он придет и будет устанавливать свои порядки. Главное, чего они боятся, — потерять влияние, оказаться заменимыми», — рассказал собеседник агентства.
Он намекнул, что московские силовики могут способствовать ревизиям в ведомстве генерала, чтобы найти недостатки в его работе и недочеты у его сотрудников. Предположительно, они могут использовать и другие методы, чтобы оставить Вострикова на Урале.
В УТ МВД по УрФО URA.RU сообщали, что в ведомстве регулярно проводятся целевые проверки по различным направлениям работы управления. Кроме этого, в пресс-службе подчеркивали, что не владеют информацией о возможном переводе Вострикова на другое место службы.
Ранее URA.RU сообщало о планах Вострикова на повышение в Москве. Источники в силовых структурах предполагали, что генерал имеет шансы получить должность после ревизии в УТ МВД по УрФО, которую считают финальным экзаменом для Вострикова.
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