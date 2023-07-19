19 июля 2023

Фанаты вспомнили фразу Горшка из КиШ о том, что Курган лучше Екатеринбурга. Видео

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Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, футболка, фанаты, неформалы, рок, король и шут, киш
Лидер рок-группы Михаил Горшенев сравнил два города Фото:

В соцсетях и мессенджерах был опубликован отрывок интервью одного из основателей рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева (Горшок), в котором он сравнивает Курган и Екатеринбург (на тот момент Свердловск). По словам музыканта, курганская аудитория ему нравится больше.

«Курган понравился, очень хороший город. На самом деле уральские города мне всегда нравились. Свердловск тоже хороший город, но Курган получше в плане публики», — сказал Михаил Горшенев на видео, выложенном в telegram-канале «Короче, Курган». В марте 2000 года группа «Король и Шут» приезжала с гастролями в областной центр, после концерта у основателя коллектива узнали мнение о фанатах.

Ранее поклонники вспомнили пророческую фразу Горшенева про лидера украинской группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука. В своем высказывании панк-рокер отмечал ненависть к России, которая распространена среди «плохих украинцев».

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В соцсетях и мессенджерах был опубликован отрывок интервью одного из основателей рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева (Горшок), в котором он сравнивает Курган и Екатеринбург (на тот момент Свердловск). По словам музыканта, курганская аудитория ему нравится больше. «Курган понравился, очень хороший город. На самом деле уральские города мне всегда нравились. Свердловск тоже хороший город, но Курган получше в плане публики», — сказал Михаил Горшенев на видео, выложенном в telegram-канале «Короче, Курган». В марте 2000 года группа «Король и Шут» приезжала с гастролями в областной центр, после концерта у основателя коллектива узнали мнение о фанатах. Ранее поклонники вспомнили пророческую фразу Горшенева про лидера украинской группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука. В своем высказывании панк-рокер отмечал ненависть к России, которая распространена среди «плохих украинцев».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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