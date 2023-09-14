Российский спецназовец раскрыл тактику ВСУ у Работино

Спецназовец «Фидель»: ВСУ почти не используют бронетехнику у Работино
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Работино превращается во второй Артемовск для ВСУ, отмечал Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные почти не используют бронетехнику при атаках около населенных пунктов Работино и Вербовое. Об этом рассказал боец армейского спецназа «Осман» с позывным «Фидель».

«Из-за сильного огневого воздействия нашими подразделениями — реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии — противник почти перестал использовать боевые машины. <…> Ранее ВСУ их использовали», — заявил «Фидель», его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что из-за артиллерийского натиска армия Украины отдает предпочтение пехоте около Работино. Перед наступлением солдаты ВСУ стараются рассредоточиться, чтобы не попасть под огонь.

Ранее председатель запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ отправили новые резервы к Работино. По его словам, это произошло из-за больших потерь. Российские подразделения покинули село из тактических соображений.

По словам Рогова, Работино превращается для украинских военных во второй Артемовск. Это связано с тем, что ВСУ отправляют туда наиболее боеспособные подразделения, передает RT.

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Украинские военные почти не используют бронетехнику при атаках около населенных пунктов Работино и Вербовое. Об этом рассказал боец армейского спецназа «Осман» с позывным «Фидель». «Из-за сильного огневого воздействия нашими подразделениями — реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии — противник почти перестал использовать боевые машины. <…> Ранее ВСУ их использовали», — заявил «Фидель», его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что из-за артиллерийского натиска армия Украины отдает предпочтение пехоте около Работино. Перед наступлением солдаты ВСУ стараются рассредоточиться, чтобы не попасть под огонь. Ранее председатель запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ отправили новые резервы к Работино. По его словам, это произошло из-за больших потерь. Российские подразделения покинули село из тактических соображений. По словам Рогова, Работино превращается для украинских военных во второй Артемовск. Это связано с тем, что ВСУ отправляют туда наиболее боеспособные подразделения, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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