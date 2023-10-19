У свердловского участка «путинского автобана» появился канал в «Телеграмме»

Водители, путешествующие по трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург, теперь смогут получать оперативную информацию о дорожных работах, а также об объектах сервиса на тракте из telegram-канала. Об этом URA.RU рассказали в ФКУ «Уралуправтодор». В 2024 году этот участок вольется в трассу М-12 Москва — Казань — Екатеринбург, которую в народе прозвали «путинский автобан», так как именно президент РФ поручил продлить дорогу до уральской столицы и дальше.
«Пермский тракт активно расширяется, поэтому мы решили информировать водителей о дорожных работах в таком формате. QR-коды с приглашением подписаться на telegram-канал разместили на щитах вдоль дороги, также наклеиваем на объекты сервиса. Канал в стадии наполнения, скоро добавим туда информацию и про объекты сервиса», — рассказали в дорожном ведомстве.
В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. По расчетам дорожников, время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится с 35 до 17 часов. Строительство трассы на территории Свердловской области началось в феврале 2023 года на участке от Ачита, закончить работы планируется до ноября 2024 года.
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