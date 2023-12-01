«Сима-Ленд» из Екатеринбурга занялся культурой на федеральном уровне

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Международный строительный форум 100+ Techno Build. День первый. Екатеринбург, форум 100+, сима ленд, forum 100+
«Сима-Ленд» стал партнером культурного мероприятия Фото:

Екатеринбургская компания «Сима-Ленд» стала партнером одного из самых масштабных событий в сфере кинематографа — партнером премии журнала «КиноРепортер». Награду издания получили, в частности, актеры Юлия Пересильд и Иван Янковский.

«Журнал „КиноРепортер“ вручил свои престижные награды за самые яркие проекты в сфере кино и телевидения на премии „Событие года“! Мы рады поддерживать наших талантливых актеров, вносящих огромный вклад в развитие нашей культуры и искусства», — сообщает telegram-канал Sima Land Live.

Премия «Событие года» от журнала «КиноРепортер» прошла 28 ноября в Москве в 11-й раз. По традиции, мероприятие собрало лидеров мнений отечественной культуры, ведущих журналистов и представителей блогосферы. Им вручили престижные награды за самые яркие проекты в сфере кино и телевидения.

Для «Сима-Ленд» это не первый опыт поддержки культурных проектов. Ранее компания выступила организатором уникальной для города театральной премьеры — в «Екатеринбург-Экспо» показали спектакль «12», режиссером которого выступил худрук Центра театра и кино, народный артист России Никита Михалков.

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Екатеринбургская компания «Сима-Ленд» стала партнером одного из самых масштабных событий в сфере кинематографа — партнером премии журнала «КиноРепортер». Награду издания получили, в частности, актеры Юлия Пересильд и Иван Янковский. «Журнал „КиноРепортер“ вручил свои престижные награды за самые яркие проекты в сфере кино и телевидения на премии „Событие года“! Мы рады поддерживать наших талантливых актеров, вносящих огромный вклад в развитие нашей культуры и искусства», — сообщает telegram-канал Sima Land Live. Премия «Событие года» от журнала «КиноРепортер» прошла 28 ноября в Москве в 11-й раз. По традиции, мероприятие собрало лидеров мнений отечественной культуры, ведущих журналистов и представителей блогосферы. Им вручили престижные награды за самые яркие проекты в сфере кино и телевидения. Для «Сима-Ленд» это не первый опыт поддержки культурных проектов. Ранее компания выступила организатором уникальной для города театральной премьеры — в «Екатеринбург-Экспо» показали спектакль «12», режиссером которого выступил худрук Центра театра и кино, народный артист России Никита Михалков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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