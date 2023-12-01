«Сима-Ленд» из Екатеринбурга занялся культурой на федеральном уровне

Екатеринбургская компания «Сима-Ленд» стала партнером одного из самых масштабных событий в сфере кинематографа — партнером премии журнала «КиноРепортер». Награду издания получили, в частности, актеры Юлия Пересильд и Иван Янковский.
«Журнал „КиноРепортер“ вручил свои престижные награды за самые яркие проекты в сфере кино и телевидения на премии „Событие года“! Мы рады поддерживать наших талантливых актеров, вносящих огромный вклад в развитие нашей культуры и искусства», — сообщает telegram-канал Sima Land Live.
Премия «Событие года» от журнала «КиноРепортер» прошла 28 ноября в Москве в 11-й раз. По традиции, мероприятие собрало лидеров мнений отечественной культуры, ведущих журналистов и представителей блогосферы. Им вручили престижные награды за самые яркие проекты в сфере кино и телевидения.
Для «Сима-Ленд» это не первый опыт поддержки культурных проектов. Ранее компания выступила организатором уникальной для города театральной премьеры — в «Екатеринбург-Экспо» показали спектакль «12», режиссером которого выступил худрук Центра театра и кино, народный артист России Никита Михалков.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.