В ЛНР задержан подозреваемый в покушении на замректора университета

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В правоохранительных органах сообщили, что идет проверка по делу Фото:

Подозреваемый, который установил взрывное устройство под автомобиль заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля и военного эксперта Виталия Киселева, был задержан. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Лицо, которое зафиксировали камеры наружного наблюдения, подозреваемое в установке взрывного устройства под машину заместителя ректора ЛГУ им. В. Даля Виталия Киселева, задержано», — заявили в правоохранительных органах, передает РИА Новости. Проверка продолжается.

В начале марта под машину Киселева установили бомбу. По информации источников, звонок в полицию с информацией о найденном непонятном устройстве под машиной замректора поступил накануне, передает «Царьград». Сам Киселев не пострадал, сообщила «Национальная служба новостей».

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Подозреваемый, который установил взрывное устройство под автомобиль заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля и военного эксперта Виталия Киселева, был задержан. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Лицо, которое зафиксировали камеры наружного наблюдения, подозреваемое в установке взрывного устройства под машину заместителя ректора ЛГУ им. В. Даля Виталия Киселева, задержано», — заявили в правоохранительных органах, передает РИА Новости. Проверка продолжается. В начале марта под машину Киселева установили бомбу. По информации источников, звонок в полицию с информацией о найденном непонятном устройстве под машиной замректора поступил накануне, передает «Царьград». Сам Киселев не пострадал, сообщила «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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