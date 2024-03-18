В ЛНР задержан подозреваемый в покушении на замректора университета

Подозреваемый, который установил взрывное устройство под автомобиль заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля и военного эксперта Виталия Киселева, был задержан. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Лицо, которое зафиксировали камеры наружного наблюдения, подозреваемое в установке взрывного устройства под машину заместителя ректора ЛГУ им. В. Даля Виталия Киселева, задержано», — заявили в правоохранительных органах, передает РИА Новости. Проверка продолжается.
В начале марта под машину Киселева установили бомбу. По информации источников, звонок в полицию с информацией о найденном непонятном устройстве под машиной замректора поступил накануне, передает «Царьград». Сам Киселев не пострадал, сообщила «Национальная служба новостей».
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