Карта спецоперации на Украине 28 марта: МИД заявил о подготовке НАТО к конфликту с РФ

В МИД заявили о подготовке НАТО к конфликту с Россией

28 марта 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Удары автоматических гранатометов АГС-17 группировки войск «Запад» поразили пехоту ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство иностранных дел РФ заявило, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией. Карта СВО и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. В МИД отметили угрозу нападения НАТО на Россию МИД РФ считает, что деятельность Североатлантического альянса в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией. Вложения миллиардов евро в модернизацию Румынской авиабазы со временем превратят ее в крупнейший объект НАТО в Европе, отмечают в МИД. Херсонское направление Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» ВДВ РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что стрельба велась с закрытых огневых позиций на дальности до 20 километров. ВС РФ уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ во время отражения атаки с Днепра на позиции на Кинбурнской косе. Они вели огонь из стрелкового оружия, 30-миллиметрового автоматического гранатомета АГС-17 и зенитной установки ЗУ-23-2. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что российские военнослужащие продвигаются в направлении Харькова. Также они демонстрируют успехи на херсонском направлении — выходят на форсирование и переправку. Донецкое направление Операторы FPV-дронов отряда «Барс-22» «Тигры» поразили украинский опорный пункт. Они поставили камеру на высокую точку и таким образом засекли ротацию противника. После чего они ударили дронами по позициям ВСУ. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по Углегорску в Горловском районе ДНР. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Купянское направление Удары автоматических гранатометов АГС-17 группировки войск «Запад» поразили пехоту ВСУ на опорном пункте. ВС РФ обнаружили несколько групп украинских военных с помощью беспилотника. Авдеевское направление Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» поразил пункт управления украинскими БПЛА. Он находился в заброшенном здании. Атака велась с расстояния в более 25 километров. Артемовское направление Батарея российских гаубиц Д-30 уничтожила две минометные точки и нанесла удары по пехоте ВСУ. Армия противника потеряла до 30 военнослужащих ранеными и убитыми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство иностранных дел РФ заявило, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией. Карта СВО и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. МИД РФ считает, что деятельность Североатлантического альянса в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией. Вложения миллиардов евро в модернизацию Румынской авиабазы со временем превратят ее в крупнейший объект НАТО в Европе, отмечают в МИД. Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» ВДВ РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что стрельба велась с закрытых огневых позиций на дальности до 20 километров. ВС РФ уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ во время отражения атаки с Днепра на позиции на Кинбурнской косе. Они вели огонь из стрелкового оружия, 30-миллиметрового автоматического гранатомета АГС-17 и зенитной установки ЗУ-23-2. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что российские военнослужащие продвигаются в направлении Харькова. Также они демонстрируют успехи на херсонском направлении — выходят на форсирование и переправку. Операторы FPV-дронов отряда «Барс-22» «Тигры» поразили украинский опорный пункт. Они поставили камеру на высокую точку и таким образом засекли ротацию противника. После чего они ударили дронами по позициям ВСУ. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по Углегорску в Горловском районе ДНР. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Удары автоматических гранатометов АГС-17 группировки войск «Запад» поразили пехоту ВСУ на опорном пункте. ВС РФ обнаружили несколько групп украинских военных с помощью беспилотника. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» поразил пункт управления украинскими БПЛА. Он находился в заброшенном здании. Атака велась с расстояния в более 25 километров. Батарея российских гаубиц Д-30 уничтожила две минометные точки и нанесла удары по пехоте ВСУ. Армия противника потеряла до 30 военнослужащих ранеными и убитыми.