Карта спецоперации на Украине 28 марта: МИД заявил о подготовке НАТО к конфликту с РФ

Министерство иностранных дел РФ заявило, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией. Карта СВО и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU.
В МИД отметили угрозу нападения НАТО на Россию
МИД РФ считает, что деятельность Североатлантического альянса в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией. Вложения миллиардов евро в модернизацию Румынской авиабазы со временем превратят ее в крупнейший объект НАТО в Европе, отмечают в МИД.
Херсонское направление
Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» ВДВ РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что стрельба велась с закрытых огневых позиций на дальности до 20 километров.
ВС РФ уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ во время отражения атаки с Днепра на позиции на Кинбурнской косе. Они вели огонь из стрелкового оружия, 30-миллиметрового автоматического гранатомета АГС-17 и зенитной установки ЗУ-23-2.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что российские военнослужащие продвигаются в направлении Харькова. Также они демонстрируют успехи на херсонском направлении — выходят на форсирование и переправку.
Донецкое направление
Операторы FPV-дронов отряда «Барс-22» «Тигры» поразили украинский опорный пункт. Они поставили камеру на высокую точку и таким образом засекли ротацию противника. После чего они ударили дронами по позициям ВСУ.
Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по Углегорску в Горловском районе ДНР. Об этом
Купянское направление
Удары автоматических гранатометов АГС-17 группировки войск «Запад» поразили пехоту ВСУ на опорном пункте. ВС РФ обнаружили несколько групп украинских военных с помощью беспилотника.
Авдеевское направление
Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» поразил пункт управления украинскими БПЛА. Он находился в заброшенном здании. Атака велась с расстояния в более 25 километров.
Артемовское направление
Батарея российских гаубиц Д-30 уничтожила две минометные точки и нанесла удары по пехоте ВСУ. Армия противника потеряла до 30 военнослужащих ранеными и убитыми.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.