Рейтинг устойчивости уральских губернаторов поменялся из-за уголовного дела

12 августа 2024 в 02:06 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев (по центру) «зеленую» зону покинул, Вадим Шумков (справа) в нее вошел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев покинул список самых устойчивых уральских губернаторов, в него вошел курганский глава Вадим Шумков. На это повлияло в том числе громкое уголовное дело. Свежие данные коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», специализирующегося на исследовании российских элит, оказались в распоряжении URA.RU. «Несмотря на повышенное внимание силовиков к „тюменской матрешке“, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов удерживают лидирующие позиции в „зеленой зоне“ рейтинга вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в УрФО. Также в зону высокой политической устойчивости переместился губернатор Зауралья Вадим Шумков. Ее покинул лишь глава Свердловской области Евгений Куйвашев из-за уголовного дела против одного из региональных замминистров», — говорится в отчете. Вероятно, имеется в виду арест замминистра ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына. В конце апреля его и бывшего депутата заксобрания Павла Мякишева отправили под стражу. Следователи считают, что Мякишев мог передать Кислицыну взятку, действуя в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в регионы). Оба находятся в СИЗО Челябинска. По версии «Минченко консалтинг», в «желтой» зоне рейтинга устойчивости находится также врио главы ХМАО Руслан Кухарук. Куйвашев опережает его в «позиционировании» и «качестве политического менеджмента». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев покинул список самых устойчивых уральских губернаторов, в него вошел курганский глава Вадим Шумков. На это повлияло в том числе громкое уголовное дело. Свежие данные коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», специализирующегося на исследовании российских элит, оказались в распоряжении URA.RU. «Несмотря на повышенное внимание силовиков к „тюменской матрешке“, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов удерживают лидирующие позиции в „зеленой зоне“ рейтинга вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в УрФО. Также в зону высокой политической устойчивости переместился губернатор Зауралья Вадим Шумков. Ее покинул лишь глава Свердловской области Евгений Куйвашев из-за уголовного дела против одного из региональных замминистров», — говорится в отчете. Вероятно, имеется в виду арест замминистра ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына. В конце апреля его и бывшего депутата заксобрания Павла Мякишева отправили под стражу. Следователи считают, что Мякишев мог передать Кислицыну взятку, действуя в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в регионы). Оба находятся в СИЗО Челябинска. По версии «Минченко консалтинг», в «желтой» зоне рейтинга устойчивости находится также врио главы ХМАО Руслан Кухарук. Куйвашев опережает его в «позиционировании» и «качестве политического менеджмента».