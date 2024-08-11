11 августа 2024

Рейтинг устойчивости уральских губернаторов поменялся из-за уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, куйвашев евгений, шумков вадим, арт_дмит
Евгений Куйвашев (по центру) «зеленую» зону покинул, Вадим Шумков (справа) в нее вошел Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев покинул список самых устойчивых уральских губернаторов, в него вошел курганский глава Вадим Шумков. На это повлияло в том числе громкое уголовное дело. Свежие данные коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», специализирующегося на исследовании российских элит, оказались в распоряжении URA.RU.

«Несмотря на повышенное внимание силовиков к „тюменской матрешке“, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов удерживают лидирующие позиции в „зеленой зоне“ рейтинга вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в УрФО. Также в зону высокой политической устойчивости переместился губернатор Зауралья Вадим Шумков. Ее покинул лишь глава Свердловской области Евгений Куйвашев из-за уголовного дела против одного из региональных замминистров», — говорится в отчете.

Вероятно, имеется в виду арест замминистра ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына. В конце апреля его и бывшего депутата заксобрания Павла Мякишева отправили под стражу. Следователи считают, что Мякишев мог передать Кислицыну взятку, действуя в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в регионы). Оба находятся в СИЗО Челябинска.

По версии «Минченко консалтинг», в «желтой» зоне рейтинга устойчивости находится также врио главы ХМАО Руслан Кухарук. Куйвашев опережает его в «позиционировании» и «качестве политического менеджмента».

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев покинул список самых устойчивых уральских губернаторов, в него вошел курганский глава Вадим Шумков. На это повлияло в том числе громкое уголовное дело. Свежие данные коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», специализирующегося на исследовании российских элит, оказались в распоряжении URA.RU. «Несмотря на повышенное внимание силовиков к „тюменской матрешке“, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов удерживают лидирующие позиции в „зеленой зоне“ рейтинга вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в УрФО. Также в зону высокой политической устойчивости переместился губернатор Зауралья Вадим Шумков. Ее покинул лишь глава Свердловской области Евгений Куйвашев из-за уголовного дела против одного из региональных замминистров», — говорится в отчете. Вероятно, имеется в виду арест замминистра ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына. В конце апреля его и бывшего депутата заксобрания Павла Мякишева отправили под стражу. Следователи считают, что Мякишев мог передать Кислицыну взятку, действуя в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в регионы). Оба находятся в СИЗО Челябинска. По версии «Минченко консалтинг», в «желтой» зоне рейтинга устойчивости находится также врио главы ХМАО Руслан Кухарук. Куйвашев опережает его в «позиционировании» и «качестве политического менеджмента».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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