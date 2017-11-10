Что показал Урал на выставке «Россия, устремленная в будущее»

10:00 10 ноября 2017 0

Образ будущего станет магистральной темой президентской кампании Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Образ будущего стал одной из основных тем российской политики и будет магистральной темой президентской кампании, говорят политологи. 1 сентября на открытом уроке президент страны Владимир Путин предложил школьникам написать сочинение на тему «Россия, устремленная в будущее». А в начале ноября выставка на эту тему открылась в столичном Манеже. Корреспондент «URA.RU» посмотрел, какое будущее России обещают Урал (опорный край державы) и Сибирь (богатством которой Россия прирастать будет).

Первое, что бросается в глаза, когда заходишь на выставку, это ее футуристический стиль. Тебя окружают десятки сенсорных мультимедийных экранов, стенды, которые можно рассмотреть, лишь надев шлемы виртуальной реальности. Вокруг один большой цифровой мир.

Министерство образования подготовило он-лайн стенд, который наглядно показывал положение с школами и детсадами в регионах Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Организаторы решили показать посетителям, что будущее у России все-таки есть. Причем не только у гигантов индустрии. Глобальные проекты корпораций вроде Ростеха, «РЖД» и «Аэрофлота» соседствуют со стартапами мелких предпринимателей и даже проектами школьников старших классов. Тематические залы выставки посвящены новейшим проектам в области космоса, вооружений, науки, промышленности, транспорта, медицины, экологии и градостроительства.

«Уже очень скоро студенты будут посещать лекции в режиме онлайн. Будут выбирать интересные для себя предметы, организовываться в группы и, сидя в разных регионах, виртуально присутствовать в одной аудитории», — рассказывает корреспонденту «URA.RU» представитель министерства образования на выставке Елена Форже. Она утверждает, что инновационные проекты министерство уже обкатывает на опорных вузах России, в число которых входят и два уральских: Тюменский индустриальных университет и Магнитогорский технический.

Рядом с министерством образования соседствуют старшеклассники — те самые, которым уже скоро предстоит обучаться онлайн. Свой проект они уже представляли в образовательном центре «Сирус», и теперь их отправили на выставку. Перед ними стоит макет пруда, утыканного датчиками.

Молодые люди с большим удовольствием делали селфи у разработок Ростеха Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Суть идеи корреспонденту «URA.RU» берется объяснить Антон Улик из третьей школы Ханты-Мансийска, но он говорит очень сложно, оперируя терминами из химии и биологии. «Дай я попробую объяснить проще, — перебивает друга его товарищ из Москвы. — Мы разработали автономную систему очистки прудов от цветения. Мы используем бактерии, которые ускоряют разложение органических соединений, при этом выделяя электричество. Накапливаясь в аккумуляторах, оно подается на датчики, которые собирают данные об окружающей среде и отправляют их в Гидрометцентр».

Ребята утверждают, что, несмотря на то, что они придумали проект только в июле, он уже сейчас используется для очистки прудов в Сочи и Анапе. Чтобы внедрять его повсеместно, нужно лишь предприятие, которое будет готово изготовить промышленный образец.

Свою военную мощь на выставке демонстрирует и Ростех. Прямо посреди промышленного зала стоит модель экзоскелета «Ратник». Гид компании божится, что обмундировка начнет производиться уже в 2022 году, а к 2030 году «Ратник» будет у большинства российских военных.

Специальный легкий костюм вырабатывает электричество из движений солдата, выдерживает выстрел из снайперской винтовки, защищает от экстремальных температур и позволяет переносить на себе до 200 кг. Кроме того, он фиксирует биологические показатели солдата и в нужный момент автоматически вкалывает необходимое лекарство или пережимает рану. Все показатели о боевой цели костюм выводит на специальное табло в шлеме.

Тюменцы ставят на экологичность своего молока Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Есть свой стенд и у «Аэрофлота». Он обещает кардинальное уменьшение времени полетов, правда, к 2070 году. Так, самолет из Москвы до Санкт-Петербурга будет лететь всего 20 минут вместо полутора часов, а до Якутска — 2,5 часа вместо семи часов.

«Академия молочных наук» делает ставку на «чистоту» продукции, один из ее заводов располагается в Тюменской области. «У нас свои поля, свои коровы, свои фермы. 15 лет мы поставляли молоко крупным компаниям в качестве сырья. Но теперь хотим быть ответственны за качество молока и уже два года продаем его напрямую», — рассказывает маркетолог компании Юлия Салькова. Она надеется, что выставка поможет найти ее продукту новые рынки.

Посмотреть на выставку приходят самые разные люди. Корреспондент «URA.RU» приметил даже небольшую группу монашек. Они признались, что неместные — приехали в Москву лишь на один день. «Утром посетили храм новомучеников российских в честь столетия ужасных событий революции. А днем решили с сестрами на выставку пойти. Сейчас особенный год, хочется не только вспоминать трагические события, но и порадоваться за наше будущее», — сказала игуменья Анна из Рязани.