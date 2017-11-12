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12 ноября 2017
14:00  12 ноября 2017 0

Собчак освистали, европейцев напугали радиацией с Урала, Ноткин оставил предсмертную записку. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

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Каждый пятый «отпускной» заем оказывается просроченнымФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главные новости на этот час:

Ксению Собчак с позором выгнали с митинга в Петербурге. Участники акции «встретили» телеведущую свистом и криками. Но Ксения все равно решила выступить и даже дала отпор толпе.

Одна из авторитетных французских газет напугала всю Европу новостями о радиоактивном облаке с Урала. Специалисты рассказали «URA.RU», чем это облако было на самом деле и что нужно знать нашим землякам об этой сенсации.

Россияне массово берут кредиты на отдых. Большей популярностью пользуются горящие туры на российские курорты — люди едут в Сочи или Крым. Только расплачиваться за свой отдых торопятся далеко не все.

Добровольно ушел из жизни телеведущий Борис Ноткин. Перед смертью он написал своей семье прощальное письмо, в котором объяснил причину поступка.

Журналисты вышли на след воронежца, который выиграл в «Русское лото» крупнейший джекпот в 506 миллионов рублей. Правда, успех поисков зависит от «Почты России», сотрудники которой не могут найти счастливчика среди 6 тысяч местных жителей.

Звезды уже начали готовиться к Новому году. Ольга Бузова озвучила стоимость своих услуг на новогодних корпоративах. Ценник — колоссальный, но директор Бузовой отметил, что проблем с заказами нет.

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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