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Главные новости на этот час:
Ксению Собчак с позором выгнали с митинга в Петербурге. Участники акции «встретили» телеведущую свистом и криками. Но Ксения все равно решила выступить и даже дала отпор толпе.
Одна из авторитетных французских газет напугала всю Европу новостями о радиоактивном облаке с Урала. Специалисты рассказали «URA.RU», чем это облако было на самом деле и что нужно знать нашим землякам об этой сенсации.
Россияне массово берут кредиты на отдых. Большей популярностью пользуются горящие туры на российские курорты — люди едут в Сочи или Крым. Только расплачиваться за свой отдых торопятся далеко не все.
Добровольно ушел из жизни телеведущий Борис Ноткин. Перед смертью он написал своей семье прощальное письмо, в котором объяснил причину поступка.
Журналисты вышли на след воронежца, который выиграл в «Русское лото» крупнейший джекпот в 506 миллионов рублей. Правда, успех поисков зависит от «Почты России», сотрудники которой не могут найти счастливчика среди 6 тысяч местных жителей.
Звезды уже начали готовиться к Новому году. Ольга Бузова озвучила стоимость своих услуг на новогодних корпоративах. Ценник — колоссальный, но директор Бузовой отметил, что проблем с заказами нет.