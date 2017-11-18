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18 ноября 2017
17 ноября 2017
09:57  18 ноября 2017 0

В России изучают доступность медицины. Югра в лидерах, Челябинск — в аутсайдерах

Открытие после реконструкции отделения восстановительного лечения ДГКБ №9. Екатеринбург, учебный класс, тренажер, процедуры, медицина, искусственное дыхание, манекен
Качественное и своевременное лечение доступно не вездеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минздрав до конца 2017 года изучит доступность медицинской помощи в российских регионах, чтобы определить, где в стране не хватает поликлиник и больниц. После этого будут приняты управленческие решения.

Ситуацию изучают с помощью платформы «Яндекс-Карты», на которую наносится информация о медицинских учреждениях, включая коечный фонд каждой больницы, а также плановые возможнсти поликлиник по приему пациентов, пишет газета «Известия».

Кроме этого, специалисты выстраивают маршрут в каждое медицинское учреждение: исходя из карты покрытия дорог, оценивая расстояние и время для прибытия к месту получения медицинских услуг. Исследование может стать основой для оптимизации системы здравоохранения в России. Сегодня трети медучреждений требуется ремонт и новое оборудование. Также известно, что поликлиники и больницы распределены неравномерно.

Собственный мониторинг доступности медпомощи в регионах проводит фонд «Здоровье» и ОНФ. По данным на 2016 год в число аутсайдеров списка попала Челябинская область. В лидерах рейтинга оказался ХМАО.

Лев Истомин
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