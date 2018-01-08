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Сегодня 8 января, понедельник. И вот главное к этому часу:
Владимир Путин уволил из рядов Госавтоинспекции 20% сотрудников. Эксперты рассказали, какие цели преследует новая реформа ГИБДД, и признали, что в российской глубинке к таким изменениям еще не готовы.
Война криминальных авторитетов в России уже началась. Вор Гули поднял «в ружье» почти семь сотен бойцов. Но силовикам удалось сорвать первое сражение.
В России появилась специальная программа жилищных кредитов со ставкой в 6%, которая поможет россиянам экономить до 100 тысяч рублей в год. Экономист назвал банки, которые будут заниматься «ипотекой для бедных».
Армен Джигарханян нашел, кем можно заменить бывшую жену. На помощь актеру пришел его близкий друг.
Ведущая «Первого канала» Яна Кошкина порадовала подписчиков интимной фотографией из ванной. Девушка уверяет, что просто хотела похвастаться маникюром.
Жительница США, на днях отметившая 104-й день рождения, раскрыла секрет долголетия. Американские врачи, правда, ей не поверили и рассказали, к чему этот способ может привести.