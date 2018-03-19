Москвичи требуют обанкротить уральский мегапроект, руководство которого обвинялось в коррупции

11:51 19 марта 2018 0

С «Корпорации развития» требуют 67 миллионов рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Московское ООО «Бруно Финанс» пытается через Свердловский арбитражный суд признать банкротом АО «Корпорация развития». Компания подала в арбитраж заявление с исковой суммой требований почти в 67 миллионов рублей.

Оперативно узнать причины возникновения долга в «Бруно Финанс» не удалось — журналист «URA.RU» дозвонился до офиса компании в Екатеринбурге, там пообещали позвонить позднее. В «Корпорации развития» агентство попросили обратиться за комментарием в среду, 21 марта.

Ранее «Бруно Финанс» была третьим лицом в судебном разбирательстве между компанией «Мостострой-12», «Корпорацией развития» и ООО «Уралстройтехнологии». Тогда «Мостострой-12» требовала с ответчиков взыскать долг в 1,7 млрд. В итоге суд оказался на стороне истца.

«Корпорация развития» была создана в 2006 году для развития территорий Полярного и Приполярного Урала. Ее крупнейшие акционеры — Тюменская область, ХМАО и ЯНАО. Следователи заподозрили руководство корпорации в хищении денег. В октябре 2016 года силовики арестовали гендиректора «Корпорации Развития» Сергея Маслова. Позднее дело против него было прекращено. Но, как писало «URA.RU» в декабре 2017-го, под удар попал его бывший заместитель — Сергей Лукин.