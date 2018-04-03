09:00 03 апреля 2018 0

Арест братьев Магомедовых ударил по окружению премьера Дмитрия Медведева, считают некоторые инсайдеры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Доброе утро! Сегодня 3 апреля. И вот главное за ночь:

Самым громким уголовным делом 2018 года называют арест двух братьев-олигархов Магомедовых, входящих в сотню богатейших людей России. По версии инсайдеров ряда политических СМИ, обвиняемые в организации банды братья близки к главе кабмина Аркадию Дворковичу и конкурировали с сенатором Сулейманом Керимовым. Эксперты рассказали о последствиях их ареста и есть ли здесь какая-либо политическая подоплека для окружения премьера Дмитрия Медведева.

Власти почти потратили резервный фонд правительства РФ. Сейчас в нем осталась одна треть, остальные деньги ушли на ряд проектов, в числе которых поддержка автопрома и мероприятия Министерства иностранных дел.

Российские олигархи могут лишиться шикарных особняков в Англии. Среди «счастливчиков» есть Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска.

Жители Екатеринбурга вышли на митинг за сохранение всенародных выборов городского мэра. Оставят выборы главы города народу или нет, решится сегодня. А пока почитайте, как две тысячи горожан ругали губернатора Евгения Куйвашева и обсуждали, какой мэр нужен городу.

На Урале таджики спасают русских детей, чью мать парализовало после обследования в психбольнице. Дети живут в разваливающемся доме на пенсию бабушки, а несчастной маме не дают инвалидность из-за замкнутого круга в диагнозах.

В одном из учебников русского языка для девятиклассников город Астрахань «перенесли» к Черному морю. За ошибку, замеченную бдительным школьником, могут наказать авторов книги.