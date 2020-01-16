Водонаевой, заявившей, что за маткапитал будет рожать быдло, пригрозили центром экстремизма

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, водонаева алена
Алена Водонаева может поплатиться за пост в InstagramФото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбургская общественница Евгения Чудновец публично обвинила блогера и телеведущую Алену Водонаеву в экстремизме. Поводом послужил пост селебрити в Instagram, посвященный новым правилам получения материнского капитала.

Водонаева пишет, что молодые семьи теперь будут получать больше 1 млн за троих детей, добавляя, «этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона».

«В действиях Алены Водонаевой я усматриваю признаки ст. 282 УК РФ и делаю ей предупреждение. Как член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ я требую от Алены Водонаевой удалить свои посты с оскорблениями, либо отредактировать их! В противном случае я буду вынуждена обратиться в центр по борьбе с экстремизмом», — написала в социальных сетях Чудновец.

В разговоре с «URA.RU» общественница отметила, что продублирует сообщение Водонаевой в директ Instagram.

«Согласна, что в нашей стране не все идеально, в чем-то я с ней согласна, но это не дает ей право оскорблять людей публично, — прокомментировала ситуацию Чудновец. — Если женщины прочитают этот пост, а у Алены большое число подписчиков, они могут задуматься о том, что все плохо и передумать рожать. У меня претензия к самой форме выражения мнения, лучше выразить мысль без оскорбления».

На момент публикации дозвониться до Алены Водонаевой не удалось.

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Итак. Чуть больше 1 млн за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента — проблему демографии. Столько всего придумали для этих нерожденных детей: и кормить будут до 4 класса в школе, и доплачивать до 7 лет надбавку от 5 до 11 тысяч рублей. Вот только на прибавочку могут рассчитывать лишь те семьи, в которых менее одного прожиточного минимума на человека. То есть, если семья из 2 родителей и 2 маленьких детей в условной Пензе зарабатывает больше ~ 40 тысяч, то о бонусе можно забыть. Это то, о чем я говорила ранее. Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение. У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья? А что касается еды в школах, то без слёз на неё не взглянешь ...

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

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© Служба новостей «URA.RU»
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