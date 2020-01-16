Водонаевой, заявившей, что за маткапитал будет рожать быдло, пригрозили центром экстремизма

Екатеринбургская общественница Евгения Чудновец публично обвинила блогера и телеведущую Алену Водонаеву в экстремизме. Поводом послужил пост селебрити в Instagram, посвященный новым правилам получения материнского капитала.
Водонаева пишет, что молодые семьи теперь будут получать больше 1 млн за троих детей, добавляя, «этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона».
«В действиях Алены Водонаевой я усматриваю признаки ст. 282 УК РФ и делаю ей предупреждение. Как член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ я требую от Алены Водонаевой удалить свои посты с оскорблениями, либо отредактировать их! В противном случае я буду вынуждена обратиться в центр по борьбе с экстремизмом», — написала в социальных сетях Чудновец.
В разговоре с «URA.RU» общественница отметила, что продублирует сообщение Водонаевой в директ Instagram.
«Согласна, что в нашей стране не все идеально, в чем-то я с ней согласна, но это не дает ей право оскорблять людей публично, — прокомментировала ситуацию Чудновец. — Если женщины прочитают этот пост, а у Алены большое число подписчиков, они могут задуматься о том, что все плохо и передумать рожать. У меня претензия к самой форме выражения мнения, лучше выразить мысль без оскорбления».
На момент публикации дозвониться до Алены Водонаевой не удалось.