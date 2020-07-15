Свердловская прокуратура проверит продажу жилого дома с людьми

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Центральный банк в конце 2018 года лишил «Уралтрансбанк» лицензии и добился банкротства организации. В июне экс-председатель правления Валерий Заводов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и выводе активов кредитного учреждения. После этого банкир уехал в Лондон, где в октябре умер . Сейчас «Уралтрансбанк» проходит процедуру банкротства, и все имущество, в том числе общежитие, подлежит продаже.

В общежитии в поселке Баранчинский по улице Володарского, 29 проживает свыше 100 человек, однако они не оформляли договоры найма жилых помещений у собственника. Торги по дому должны состояться в августе 2020 года. Начальная цена лота — больше 50 млн рублей. Вопрос о выселении граждан, проживающих в общежитии, собственником не ставился.

«По предварительной информации, здание по указанному адресу находится в собственности ПАО „Уральский транспортный банк“. На настоящий момент банк находится в стадии банкротства, в отношении него введено конкурсное производство. Прокуратура Кушвы в адрес арбитражного управляющего направила уведомление о явке в прокуратуру для объявления предостережения о недопустимости нарушения жилищных прав граждан», — говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного органа. При наличии оснований будут приняты иные меры прокурорского реагирования.

Прокуратура Кушвы (Свердловская область) организовала проверку продажи активов Уральского транспортного банка («Уралтрансбанк»), признанного банкротом в 2018 году. Поводом для инспекции стала продажа жилого дома, где проживает более 100 семей .

«Уралтрансбанк» проходит процедуру банкротства, и все имущество, в том числе общежитие, подлежит продаже Фото: Анна Майорова © URA.RU

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