Акушерку из «красной зоны» в Челябинске хотят сделать министром. «Будет наводить порядок»

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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, скорая помощь, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
Пользователи социальных сетей боятся, что Елизавета Суворова может потерять работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В социальных сетях остро отреагировали на заявления челябинской акушерки Елизаветы Суворовой, которая работает в «красной зоне», по поводу отсутствия лечения от коронавируса. Пользователи пророчат ей серьезное повышение.

«Вот такого врача надо назначать на должность министра здравоохранения, которая не боится высказать все, что думает, и будет наводить порядок! Молодец!» — написала Татьяна Демченко в Facebook. Она считает, что если этот крик души будет замечен, то начнут принимать срочные меры в лечении коронавируса. Однако другие пользователи не разделяют уверенности женщины.

Пользователи соцсетей считают, что смелость акушерки может плохо для нее закончиться
Facebook

Валентина Иванова считает, что в медицине должны работать такие люди, как челябинская акушерка
«ВКонтакте»
В Instagram предположили, какие санкции ожидают Суворову после ее заявлений
Instagram
В социальных сетях предложили жесткие меры для тех, кто говорит про коронавирус
pikabu.ru
Наталья Шмаенкова предположила, что Суворову заставят уволиться
«ВКонтакте»

Также пользователи соцсетей посочувствовали акушерке. Они также поделились собственными историями и отметили, что трудная ситуация с медпомощью по коронавирусу сложилась по всей России.

Светлана Максимова сообщила о тяжелой ситуации с медпомощью в Санкт-Петербурге
«ВКонтакте»
В соцсетях переживают, что не могут получить медицинскую помощь
Instagram

Ранее Елизавета Суворова обратилась в Минздрав РФ, Роспотребнадзор и к губернатору Челябинской области в своем Instagram. Она подчеркнула, что поздняя госпитализация больных с коронавирусом приводит к огромному количеству смертей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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