Пользователи социальных сетей боятся, что Елизавета Суворова может потерять работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В социальных сетях остро отреагировали на заявления челябинской акушерки Елизаветы Суворовой, которая работает в «красной зоне», по поводу отсутствия лечения от коронавируса. Пользователи пророчат ей серьезное повышение.

«Вот такого врача надо назначать на должность министра здравоохранения, которая не боится высказать все, что думает, и будет наводить порядок! Молодец!» — написала Татьяна Демченко в Facebook. Она считает, что если этот крик души будет замечен, то начнут принимать срочные меры в лечении коронавируса. Однако другие пользователи не разделяют уверенности женщины.

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Также пользователи соцсетей посочувствовали акушерке. Они также поделились собственными историями и отметили, что трудная ситуация с медпомощью по коронавирусу сложилась по всей России.

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Ранее Елизавета Суворова обратилась в Минздрав РФ, Роспотребнадзор и к губернатору Челябинской области в своем Instagram. Она подчеркнула, что поздняя госпитализация больных с коронавирусом приводит к огромному количеству смертей.