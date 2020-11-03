В Москве наградили самых креативных жителей УрФО

Жители УрФО получили по 200 тысяч за лучшие работы на конкурсе «Мой проект — моей стране!» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве члены российской Общественной палаты наградили самых активных граждан УрФО за победу в конкурсе «Мой проект — моей стране!». Двое жительниц ХМАО и свердловчанин получили по 200 тысяч рублей за победы в разных номинациях, объявлено на церемонии награждения.

Победителями стали участники из 12 регионов России. Среди них двое представляли ХМАО, сообщает ТАСС. Югорчанка Александра Нуриева стала лучшей в экологической номинации конкурса. Девушка представила проект центра помощи домашним животным «Переправа». Другая победительница из ХМАО, Юлия Трушкова, удостоилась приза в номинации в сфере международных отношений за проект «У меня есть друг такой национальности».

Также 200 тысяч получит житель Свердловской области. URA.RU пока не удалось уточнить, в какой номинации и с каким проектом он выиграл. В пресс-службе ОП РФ не ответили на звонок агентства. Также призы получили участники из Москвы, Северной Осетии, Марий Эла, Санкт-Петербурга, Алтайского края, Иркутской, Тамбовской, Кировской, Владимирской и Калининградской областей. Полный список победителей конкурса Общественная палата обещала поместить на своем сайте.