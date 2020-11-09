«Газпром» требует увеличить стоимость газа, а Польша хочет — снизить Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Газпром» планирует увеличить стоимость поставляемого в Польшу газа. Компания подала заявку на пересмотр цены, установленной в Ямальском контракте. Об этом сообщили в польской компании PGNiG.

«Компания получила заявку от ПАО „Газпром“ на пересмотр контрактной цены энергоносителя […] в сторону ее увеличения», — цитирует ТАСС сообщение польской компании.

При этом представители PGNiG возмутились требованием «Газпрома». Они считают, что запрос о пересмотре стоимости «является необоснованным и бесполезным», а также не соответствует формальным требованиям Ямальского контракта.

Так называемый Ямальский контракт о поставке газа был подписан 25 сентября 1996 года. Он предусматривает поставку около 10 млрд куб. м газа в год. Договор действует до 2022 года, однако польская сторона регулярно заявляет о нежелании его продлевать. Так, в июле по решению арбитражного трибунала Стокгольма «Газпром экспорт» перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов, причитающиеся к возврату в связи с решением трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года. В начале ноября PGNiG снова потребовала от «Газпрома» снижения цены. В польской компании напомнили, что каждая из сторон раз в три года имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если посчитает, что они «не отвечают рыночной ситуации».