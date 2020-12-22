Инсайдер предупредил об экономической угрозе для Тюмени и ЯНАО

В 2019 году по программе «Сотрудничество» в Тюмень переехало 600 семей из ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская область и ЯНАО не смогли договориться о переезде северян в более южную Тюмень по программе «Сотрудничество» на 2021 год. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правительственным структурам.

«Власти ЯНАО не согласовывали решение о новой программе переселения с тюменскими властями. То есть, жители Крайнего Севера смогут переезжать по льготной программе в другие города России, а в Тюмень уже нет», — сообщил агентству собеседник на условиях анонимности. По словам собеседника URA.RU, из-за этого тюменский бюджет рискует не досчитаться сотен миллионов рублей.

Тюменский политолог Андрей Шуклин считает, что подобная ситуация может ударить как по тюменцам, так и по жителям ЯНАО. «Если ямальцы не переедут в Тюмень, то они не купят здесь квартиры, не будут тратить деньги. Соответственно, Тюмень потеряет качественных налогоплательщиков, а бюджет — сотни миллионов рублей. Что касается жителей ЯНАО, то они не смогут выйти на качественно новый уровень жизни с хорошей медициной, развитой социальной сферой и инфраструктурой. В Тюмени все это есть. На Ямале — в меньшей степени», — пояснил он в беседе с агентством.

По данным из открытых источников, в 2019 году по программе «Сотрудничество» в Тюменскую область переехали 600 ямальских семей. Суммарно на реализацию программы было выделено 1,5 млрд рублей. Получить оперативные комментарии в департаментах имущественных отношений Тюменской области и ЯНАО URA.RU не удалось: туда направлены письменные запросы.