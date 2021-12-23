Дети-сироты из ЯНАО первыми смогут самостоятельно выбирать одежду через интернет-магазин Wildberries, заказ будут оплачивать власти. Подобная мера поможет решить проблему с обеспечением вещами подростков. Об этом сообщил депутат от «Единой России» в Госдуме Дмитрий Погорелый в своем Instagram-аккаунте.
«Предложил руководству самого крупного интернет-магазина в стране (Wildberries) помочь решить эту проблему: дать детям возможность самостоятельно выбирать у них на сайте понравившуюся одежду и обувь в рамках определенной суммы, за которые рассчитается региональный бюджет. Думаю, наш округ станет экспериментальной площадкой», — написал Погорелый.
Как сообщает депутат, инициативу поддержала совладелица интернет-магазина Татьяна Бакальчук. По информации источников URA.RU в политических элитах, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов одобрил инициативу Погорелого. Встреча с представителями Wildberries и правительства ЯНАО для проработки этого проекта пройдет в январе.
Дети-сироты из ЯНАО первыми смогут самостоятельно выбирать одежду через интернет-магазин Wildberries, заказ будут оплачивать власти. Подобная мера поможет решить проблему с обеспечением вещами подростков. Об этом сообщил депутат от «Единой России» в Госдуме Дмитрий Погорелый в своем Instagram-аккаунте. «Предложил руководству самого крупного интернет-магазина в стране (Wildberries) помочь решить эту проблему: дать детям возможность самостоятельно выбирать у них на сайте понравившуюся одежду и обувь в рамках определенной суммы, за которые рассчитается региональный бюджет. Думаю, наш округ станет экспериментальной площадкой», — написал Погорелый. Как сообщает депутат, инициативу поддержала совладелица интернет-магазина Татьяна Бакальчук. По информации источников URA.RU в политических элитах, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов одобрил инициативу Погорелого. Встреча с представителями Wildberries и правительства ЯНАО для проработки этого проекта пройдет в январе.