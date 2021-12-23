Сиротам в ЯНАО разрешат покупать одежду на свой вкус. Вопрос решается в Госдуме

23 декабря 2021 в 12:35 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Дмитрий Погорелый сообщил, что в каждом регионе обеспечение сирот одеждой происходит по-разному и эта система не совершена. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дети-сироты из ЯНАО первыми смогут самостоятельно выбирать одежду через интернет-магазин Wildberries, заказ будут оплачивать власти. Подобная мера поможет решить проблему с обеспечением вещами подростков. Об этом сообщил депутат от «Единой России» в Госдуме Дмитрий Погорелый в своем Instagram-аккаунте. «Предложил руководству самого крупного интернет-магазина в стране (Wildberries) помочь решить эту проблему: дать детям возможность самостоятельно выбирать у них на сайте понравившуюся одежду и обувь в рамках определенной суммы, за которые рассчитается региональный бюджет. Думаю, наш округ станет экспериментальной площадкой», — написал Погорелый. Как сообщает депутат, инициативу поддержала совладелица интернет-магазина Татьяна Бакальчук. По информации источников URA.RU в политических элитах, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов одобрил инициативу Погорелого. Встреча с представителями Wildberries и правительства ЯНАО для проработки этого проекта пройдет в январе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Дети-сироты из ЯНАО первыми смогут самостоятельно выбирать одежду через интернет-магазин Wildberries, заказ будут оплачивать власти. Подобная мера поможет решить проблему с обеспечением вещами подростков. Об этом сообщил депутат от «Единой России» в Госдуме Дмитрий Погорелый в своем Instagram-аккаунте. «Предложил руководству самого крупного интернет-магазина в стране (Wildberries) помочь решить эту проблему: дать детям возможность самостоятельно выбирать у них на сайте понравившуюся одежду и обувь в рамках определенной суммы, за которые рассчитается региональный бюджет. Думаю, наш округ станет экспериментальной площадкой», — написал Погорелый. Как сообщает депутат, инициативу поддержала совладелица интернет-магазина Татьяна Бакальчук. По информации источников URA.RU в политических элитах, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов одобрил инициативу Погорелого. Встреча с представителями Wildberries и правительства ЯНАО для проработки этого проекта пройдет в январе.