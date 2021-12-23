Сиротам в ЯНАО разрешат покупать одежду на свой вкус. Вопрос решается в Госдуме

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Депутат Госдумы Дмитрий Погорелый сообщил, что в каждом регионе обеспечение сирот одеждой происходит по-разному и эта система не совершена. Фото:

Дети-сироты из ЯНАО первыми смогут самостоятельно выбирать одежду через интернет-магазин Wildberries, заказ будут оплачивать власти. Подобная мера поможет решить проблему с обеспечением вещами подростков. Об этом сообщил депутат от «Единой России» в Госдуме Дмитрий Погорелый в своем Instagram-аккаунте.

«Предложил руководству самого крупного интернет-магазина в стране (Wildberries) помочь решить эту проблему: дать детям возможность самостоятельно выбирать у них на сайте понравившуюся одежду и обувь в рамках определенной суммы, за которые рассчитается региональный бюджет. Думаю, наш округ станет экспериментальной площадкой», — написал Погорелый.

Как сообщает депутат, инициативу поддержала совладелица интернет-магазина Татьяна Бакальчук. По информации источников URA.RU в политических элитах, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов одобрил инициативу Погорелого. Встреча с представителями Wildberries и правительства ЯНАО для проработки этого проекта пройдет в январе.

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Дети-сироты из ЯНАО первыми смогут самостоятельно выбирать одежду через интернет-магазин Wildberries, заказ будут оплачивать власти. Подобная мера поможет решить проблему с обеспечением вещами подростков. Об этом сообщил депутат от «Единой России» в Госдуме Дмитрий Погорелый в своем Instagram-аккаунте. «Предложил руководству самого крупного интернет-магазина в стране (Wildberries) помочь решить эту проблему: дать детям возможность самостоятельно выбирать у них на сайте понравившуюся одежду и обувь в рамках определенной суммы, за которые рассчитается региональный бюджет. Думаю, наш округ станет экспериментальной площадкой», — написал Погорелый. Как сообщает депутат, инициативу поддержала совладелица интернет-магазина Татьяна Бакальчук. По информации источников URA.RU в политических элитах, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов одобрил инициативу Погорелого. Встреча с представителями Wildberries и правительства ЯНАО для проработки этого проекта пройдет в январе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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