В ЯНАО появятся бургеры из Тюмени

Планируется, что точки в Ноябрьске и Муравленко откроются до конца лета. Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменская сеть Tesla Burgers планирует открыть два заведения в Ямало-Ненецком автономном округе. Планируется, что бургерные появятся в ЯНАО до конца лета, сообщает РБК Тюмень.

«Рестораны должны появится в Ноябрьске и Муравленко. Примерный объем инвестиций в новые точки составит 7-8 млн рублей», — уточняют на сайте РБК Тюмень.

Это уже не первый российский фастфуд, который заходит в ЯНАО в этом году. Так, в Ноябрьске открылась бургерная лавка «Краснодарский парень». Ресторан быстрого питания предлагает жителям города более 10 разных видов бургеров.