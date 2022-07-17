В ЯНАО появятся бургеры из Тюмени

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Отель «Резиденция» при Ельцин Центре. Екатеринбург, бургер, завтрак, еда
Планируется, что точки в Ноябрьске и Муравленко откроются до конца лета. Фото:

Тюменская сеть Tesla Burgers планирует открыть два заведения в Ямало-Ненецком автономном округе. Планируется, что бургерные появятся в ЯНАО до конца лета, сообщает РБК Тюмень.

«Рестораны должны появится в Ноябрьске и Муравленко. Примерный объем инвестиций в новые точки составит 7-8 млн рублей», — уточняют на сайте РБК Тюмень.

Это уже не первый российский фастфуд, который заходит в ЯНАО в этом году. Так, в Ноябрьске открылась бургерная лавка «Краснодарский парень». Ресторан быстрого питания предлагает жителям города более 10 разных видов бургеров.

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Тюменская сеть Tesla Burgers планирует открыть два заведения в Ямало-Ненецком автономном округе. Планируется, что бургерные появятся в ЯНАО до конца лета, сообщает РБК Тюмень. «Рестораны должны появится в Ноябрьске и Муравленко. Примерный объем инвестиций в новые точки составит 7-8 млн рублей», — уточняют на сайте РБК Тюмень. Это уже не первый российский фастфуд, который заходит в ЯНАО в этом году. Так, в Ноябрьске открылась бургерная лавка «Краснодарский парень». Ресторан быстрого питания предлагает жителям города более 10 разных видов бургеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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