18 июля 2022

Сеть бургерных в ЯНАО откроет кандидат в Тюменскую облдуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, tesla burger
Павел Булатов является кандидатом в депутаты Тюменской облдумы Фото:

Кандидат в депутаты Тюменской областной думы Павел Булатов планирует открыть на Ямале несколько ресторанов быстрого питания — Tesla Burger. Об этом c URA.RU поделились источники из окружения политика.

«В середине сентября в Ноябрьске появится первая бургерная, затем у предпринимателя есть планы на Салехард, Новый Уренгой, четвертым городом на Ямале, где откроется точка популярной сети — Надым», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в планах бизнесмена открытие сетевых кафе Stardogs. Точка общепита появится в Ноябрьске и будет специализироваться на продаже хот-догов.

Подтвердить или опровергнуть информацию у Павла Булатова оперативно не удалось. Бизнесмен пообещал предоставить комментарии позже.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО появятся бургеры из Тюменской сети Tesla Burger. Булатов планирует побороться за мандат депутата думы трех регионов от партии «Новые люди» — он уже зарегистрирован в качестве кандидата.

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Кандидат в депутаты Тюменской областной думы Павел Булатов планирует открыть на Ямале несколько ресторанов быстрого питания — Tesla Burger. Об этом c URA.RU поделились источники из окружения политика. «В середине сентября в Ноябрьске появится первая бургерная, затем у предпринимателя есть планы на Салехард, Новый Уренгой, четвертым городом на Ямале, где откроется точка популярной сети — Надым», — рассказал собеседник агентства. Кроме того, в планах бизнесмена открытие сетевых кафе Stardogs. Точка общепита появится в Ноябрьске и будет специализироваться на продаже хот-догов. Подтвердить или опровергнуть информацию у Павла Булатова оперативно не удалось. Бизнесмен пообещал предоставить комментарии позже. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО появятся бургеры из Тюменской сети Tesla Burger. Булатов планирует побороться за мандат депутата думы трех регионов от партии «Новые люди» — он уже зарегистрирован в качестве кандидата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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