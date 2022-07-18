Сеть бургерных в ЯНАО откроет кандидат в Тюменскую облдуму

Павел Булатов является кандидатом в депутаты Тюменской облдумы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Кандидат в депутаты Тюменской областной думы Павел Булатов планирует открыть на Ямале несколько ресторанов быстрого питания — Tesla Burger. Об этом c URA.RU поделились источники из окружения политика.

«В середине сентября в Ноябрьске появится первая бургерная, затем у предпринимателя есть планы на Салехард, Новый Уренгой, четвертым городом на Ямале, где откроется точка популярной сети — Надым», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в планах бизнесмена открытие сетевых кафе Stardogs. Точка общепита появится в Ноябрьске и будет специализироваться на продаже хот-догов.

Подтвердить или опровергнуть информацию у Павла Булатова оперативно не удалось. Бизнесмен пообещал предоставить комментарии позже.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО появятся бургеры из Тюменской сети Tesla Burger. Булатов планирует побороться за мандат депутата думы трех регионов от партии «Новые люди» — он уже зарегистрирован в качестве кандидата.