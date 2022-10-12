Сотни земляков проводили мобилизованных ямальцев на юг России. Фоторепортаж

Бойцы батальона «Ямал» прошли боевое обучение в Тюмени
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Отправка мобилизованных. Тюмень
Мобилизованные ямальцы продолжат боевое обучение на полигонах ЮВО Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Бойцы спецбатальона «Ямал», сформированного из мобилизованных жителей ЯНАО, завершили боевое слаживание в Тюмени. Они продолжат службу на одном из полигонов Южного военного округа, где их ждет дополнительная боевая подготовка. 12 октября военные выехали туда с тюменского железнодорожного вокзала. В дорогу их провожали не только родные и близкие, но и чиновники с представителями православной и мусульманской общин региона. О том, как это было — в фотоподборке URA.RU.

Отправка мобилизованных. Тюмень
Десятки людей пришли на железнодорожный вокзал Тюмени для того, чтобы проводить в дорогу мобилизованных ямальцев
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Мобилизованные ямальцы прошли подготовку на тюменском полигоне ТВВИКУ
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Обучение продолжится на одном из полигонов ЮВО
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Многие женщины приехали из ЯНАО в Тюмень специально для того, чтобы еще раз увидеть своих мужчин перед дальней дорогой…
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Отправка мобилизованных. Тюмень
… некоторые из них взяли с собой детей
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
В служебную командировку вместе с мобилизованными поехали щенки немецкой овчарки. На полигоне ЮВО они также пройдут обучение и будут помогать военным в выполнении боевых задач
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Тюменские школьники написали военным десятки писем. Их передали мобилизованным ямальцам
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Ямальцы пообещали мобилизованным землякам, что обязательно их дождутся
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Бойцы спецбатальона «Ямал», сформированного из мобилизованных жителей ЯНАО, завершили боевое слаживание в Тюмени. Они продолжат службу на одном из полигонов Южного военного округа, где их ждет дополнительная боевая подготовка. 12 октября военные выехали туда с тюменского железнодорожного вокзала. В дорогу их провожали не только родные и близкие, но и чиновники с представителями православной и мусульманской общин региона. О том, как это было — в фотоподборке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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