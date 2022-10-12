Бойцы батальона «Ямал» прошли боевое обучение в Тюмени

Мобилизованные ямальцы продолжат боевое обучение на полигонах ЮВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Бойцы спецбатальона «Ямал», сформированного из мобилизованных жителей ЯНАО, завершили боевое слаживание в Тюмени. Они продолжат службу на одном из полигонов Южного военного округа, где их ждет дополнительная боевая подготовка. 12 октября военные выехали туда с тюменского железнодорожного вокзала. В дорогу их провожали не только родные и близкие, но и чиновники с представителями православной и мусульманской общин региона. О том, как это было — в фотоподборке URA.RU.

Десятки людей пришли на железнодорожный вокзал Тюмени для того, чтобы проводить в дорогу мобилизованных ямальцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мобилизованные ямальцы прошли подготовку на тюменском полигоне ТВВИКУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Обучение продолжится на одном из полигонов ЮВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Многие женщины приехали из ЯНАО в Тюмень специально для того, чтобы еще раз увидеть своих мужчин перед дальней дорогой… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

… некоторые из них взяли с собой детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В служебную командировку вместе с мобилизованными поехали щенки немецкой овчарки. На полигоне ЮВО они также пройдут обучение и будут помогать военным в выполнении боевых задач Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские школьники написали военным десятки писем. Их передали мобилизованным ямальцам Фото: Денис Моргунов © URA.RU