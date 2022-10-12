Мобилизованные ямальцы продолжат боевое обучение на полигонах ЮВО
новость из сюжетаМобилизация в России
Бойцы спецбатальона «Ямал», сформированного из мобилизованных жителей ЯНАО, завершили боевое слаживание в Тюмени. Они продолжат службу на одном из полигонов Южного военного округа, где их ждет дополнительная боевая подготовка. 12 октября военные выехали туда с тюменского железнодорожного вокзала. В дорогу их провожали не только родные и близкие, но и чиновники с представителями православной и мусульманской общин региона. О том, как это было — в фотоподборке URA.RU.
Десятки людей пришли на железнодорожный вокзал Тюмени для того, чтобы проводить в дорогу мобилизованных ямальцев
Мобилизованные ямальцы прошли подготовку на тюменском полигоне ТВВИКУ
Обучение продолжится на одном из полигонов ЮВО
Многие женщины приехали из ЯНАО в Тюмень специально для того, чтобы еще раз увидеть своих мужчин перед дальней дорогой…
… некоторые из них взяли с собой детей
В служебную командировку вместе с мобилизованными поехали щенки немецкой овчарки. На полигоне ЮВО они также пройдут обучение и будут помогать военным в выполнении боевых задач
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