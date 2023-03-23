Бывший курганский чиновник развивает бизнес в ЛНР

Рустам Камалетдинов открыл в Луганске бизнес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший директор департамента агропромышленного комплекса (АПК) Курганской области Рустам Камалетдинов развивает бизнес в Луганской Народной Республике (ЛНР). Экс-чиновник открыл в Луганске IT-компанию, рассказали URA.RU источники из политического окружения. Информация также есть в открытых источниках.

«Экс-директор курганского департамента АПК Камалетдинов продвигает бизнес в Луганске. Его агрофирма сотрудничает с правительством ЛНР. Недавно он открыл IT-компанию», — указывают инсайдеры. В сервисе СБИС говорится, что в феврале в Луганске была зарегистрирована компания, которая создает базы данных и информационные ресурсы. Камалетдинов является ее генеральным директором.

Другие собеседники агентства отмечают, что бывший курганский чиновник решил влиться в федеральный тренд и сделать политическую карьеру через работу на благо нового региона России. По словам источников, работая в курганском правительстве, Камалетдинов не скрывал своих амбиций. Он планировал работать в Минсельхозе, но его кандидатуру не согласовали.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Камалетдинов подтвердил, что работает в Луганске. Подробности экс-директор курганского департамента пообещал рассказать позже.

Камалетдинов уволился из курганского правительства в ноябре 2021 года. В Курганскую область он приехал из Республики Башкортостан. Там он занимал руководящие должности в различных государственных и коммерческих структурах.

Ранее URA.RU писало, что бывший вице-губернатор Курганской области и экс-зампредседателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов возглавил Чукотский автономный округ. На посту в ЛНР он проработал всего девять месяцев.