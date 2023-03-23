23 марта 2023

Бывший курганский чиновник развивает бизнес в ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, камалетдинов рустам
Рустам Камалетдинов открыл в Луганске бизнес Фото:

Бывший директор департамента агропромышленного комплекса (АПК) Курганской области Рустам Камалетдинов развивает бизнес в Луганской Народной Республике (ЛНР). Экс-чиновник открыл в Луганске IT-компанию, рассказали URA.RU источники из политического окружения. Информация также есть в открытых источниках.

«Экс-директор курганского департамента АПК Камалетдинов продвигает бизнес в Луганске. Его агрофирма сотрудничает с правительством ЛНР. Недавно он открыл IT-компанию», — указывают инсайдеры. В сервисе СБИС говорится, что в феврале в Луганске была зарегистрирована компания, которая создает базы данных и информационные ресурсы. Камалетдинов является ее генеральным директором.

Другие собеседники агентства отмечают, что бывший курганский чиновник решил влиться в федеральный тренд и сделать политическую карьеру через работу на благо нового региона России. По словам источников, работая в курганском правительстве, Камалетдинов не скрывал своих амбиций. Он планировал работать в Минсельхозе, но его кандидатуру не согласовали.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Камалетдинов подтвердил, что работает в Луганске. Подробности экс-директор курганского департамента пообещал рассказать позже.

Камалетдинов уволился из курганского правительства в ноябре 2021 года. В Курганскую область он приехал из Республики Башкортостан. Там он занимал руководящие должности в различных государственных и коммерческих структурах.

Ранее URA.RU писало, что бывший вице-губернатор Курганской области и экс-зампредседателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов возглавил Чукотский автономный округ. На посту в ЛНР он проработал всего девять месяцев.

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Бывший директор департамента агропромышленного комплекса (АПК) Курганской области Рустам Камалетдинов развивает бизнес в Луганской Народной Республике (ЛНР). Экс-чиновник открыл в Луганске IT-компанию, рассказали URA.RU источники из политического окружения. Информация также есть в открытых источниках. «Экс-директор курганского департамента АПК Камалетдинов продвигает бизнес в Луганске. Его агрофирма сотрудничает с правительством ЛНР. Недавно он открыл IT-компанию», — указывают инсайдеры. В сервисе СБИС говорится, что в феврале в Луганске была зарегистрирована компания, которая создает базы данных и информационные ресурсы. Камалетдинов является ее генеральным директором. Другие собеседники агентства отмечают, что бывший курганский чиновник решил влиться в федеральный тренд и сделать политическую карьеру через работу на благо нового региона России. По словам источников, работая в курганском правительстве, Камалетдинов не скрывал своих амбиций. Он планировал работать в Минсельхозе, но его кандидатуру не согласовали. В разговоре с корреспондентом URA.RU Камалетдинов подтвердил, что работает в Луганске. Подробности экс-директор курганского департамента пообещал рассказать позже. Камалетдинов уволился из курганского правительства в ноябре 2021 года. В Курганскую область он приехал из Республики Башкортостан. Там он занимал руководящие должности в различных государственных и коммерческих структурах. Ранее URA.RU писало, что бывший вице-губернатор Курганской области и экс-зампредседателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов возглавил Чукотский автономный округ. На посту в ЛНР он проработал всего девять месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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