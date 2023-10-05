Челябинские компании судятся с курганским мясокомбинатом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мясокомбинат "Стандарт". Курган, консервы, тушенка, производство
Компании из Челябинской области требуют деньги от мясокомбината из Кургана Фото:

Челябинская компания «Уралагросервис» подала в суд на курганский мясокомбинат «Стандарт» из-за долга по поставкам продукции. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. Также с исковым требованием к производителю тушенки выступила компания ООО «Импортозамещение».

«ООО «Уралагросервис» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» о взыскании основного долга по договору поставки в сумме 1 359 577 рублей, процентов за период с 01.10.2020 по 30.09.2023 в сумме 322 440 рублей, расходов по оплате госпошлины в сумме 29 820 рублей», — говорится в картотеке арбитража. Иск был подан 2 октября 2023 года.

URA.RU направило запросы на предприятия. Информация дополнится после получения соответствующих комментариев.

Ранее URA.RU писало, что курганский мясокомбинат «Стандарт» заплатил крупный штраф сети «Красное и Белое». Предприятие обязали оплатить более 460 тысяч рублей за несвоевременно поставленную партию товара.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинская компания «Уралагросервис» подала в суд на курганский мясокомбинат «Стандарт» из-за долга по поставкам продукции. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. Также с исковым требованием к производителю тушенки выступила компания ООО «Импортозамещение». «ООО «Уралагросервис» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» о взыскании основного долга по договору поставки в сумме 1 359 577 рублей, процентов за период с 01.10.2020 по 30.09.2023 в сумме 322 440 рублей, расходов по оплате госпошлины в сумме 29 820 рублей», — говорится в картотеке арбитража. Иск был подан 2 октября 2023 года. URA.RU направило запросы на предприятия. Информация дополнится после получения соответствующих комментариев. Ранее URA.RU писало, что курганский мясокомбинат «Стандарт» заплатил крупный штраф сети «Красное и Белое». Предприятие обязали оплатить более 460 тысяч рублей за несвоевременно поставленную партию товара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...