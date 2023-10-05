Челябинские компании судятся с курганским мясокомбинатом

05 октября 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Компании из Челябинской области требуют деньги от мясокомбината из Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Челябинская компания «Уралагросервис» подала в суд на курганский мясокомбинат «Стандарт» из-за долга по поставкам продукции. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. Также с исковым требованием к производителю тушенки выступила компания ООО «Импортозамещение». «ООО «Уралагросервис» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» о взыскании основного долга по договору поставки в сумме 1 359 577 рублей, процентов за период с 01.10.2020 по 30.09.2023 в сумме 322 440 рублей, расходов по оплате госпошлины в сумме 29 820 рублей», — говорится в картотеке арбитража. Иск был подан 2 октября 2023 года. URA.RU направило запросы на предприятия. Информация дополнится после получения соответствующих комментариев. Ранее URA.RU писало, что курганский мясокомбинат «Стандарт» заплатил крупный штраф сети «Красное и Белое». Предприятие обязали оплатить более 460 тысяч рублей за несвоевременно поставленную партию товара.

Челябинская компания «Уралагросервис» подала в суд на курганский мясокомбинат «Стандарт» из-за долга по поставкам продукции. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. Также с исковым требованием к производителю тушенки выступила компания ООО «Импортозамещение». «ООО «Уралагросервис» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» о взыскании основного долга по договору поставки в сумме 1 359 577 рублей, процентов за период с 01.10.2020 по 30.09.2023 в сумме 322 440 рублей, расходов по оплате госпошлины в сумме 29 820 рублей», — говорится в картотеке арбитража. Иск был подан 2 октября 2023 года. URA.RU направило запросы на предприятия. Информация дополнится после получения соответствующих комментариев. Ранее URA.RU писало, что курганский мясокомбинат «Стандарт» заплатил крупный штраф сети «Красное и Белое». Предприятие обязали оплатить более 460 тысяч рублей за несвоевременно поставленную партию товара.