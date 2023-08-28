Курганский мясокомбинат заплатил крупный штраф сети «Красное и Белое»

Курганский завод получил крупный штраф из-за опоздания водителя фуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский мясокомбинат «Стандарт» заплатил более 460 тысяч рублей сети «Красное и Белое». Такую сумму предприятию пришлось уплатить за часовое опоздание груза в логистический центр, говорится на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Грузополучатель ООО „Оазис“ (КиБ) направило в адрес грузоотправителя ООО „Стандарт“ претензию с требованием уплатить штраф в размере 10% от стоимости несвоевременно поставленной партии товара, что составляет 467 123 рубля 4 копейки <…> ООО „Стандарт“ оплатило указанный штраф», — говорится в материалах суда. Курганскому заводу пришлось заплатить компании из холдинга «Красное и Белое» штраф, после чего предприятие обратилось с претензиями к перевозчику, который опоздал при доставке груза.

Согласно материалам дела, завод отправил 20 тонн тушенки на склад в город Копейск. Водитель должен был привезти консервы и зарегистрироваться в 7 часов утра, однако сделал это с часовым опозданием.

Грузоприниматель выставил штраф поставщику, поставщик переадресовал его транспортной компании. Перевозчик возместил убытки курганцам и начал судиться с подрядчиком, который перевозил груз. Арбитражный суд постановил, что предприниматель должен компенсировать потери.

Ранее URA.RU сообщало, что «Красное и Белое» судится с компанией из Челябинска. Размер иска к компании «Авилум» составил около 657 тысяч рублей.