27 ноября 2023

Блогер из Екатеринбурга назвала самые интересные места в Тюмени

В Тюмени туристам нравится аквапарк, набережная и деревянные дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше чем набережная вечером, девушку восхитили деревянные дома Фото:

Блогер-путешественник Дарья Бородачева из Екатеринбурга назвала самые красивые и интересные туристические места Тюмени. В серии видеороликов «Идея мини-путешествия из Екатеринбурга» подписчики увидели тюменскую набережную, аквапарк и памятники деревянного зодчества.

«Обязательно посетите Мост Влюбленных вечером, а еще лучше зайдите в видовой ресторан на набережной. Отдельная прогулка может быть по маршруту „Золотая линия“ — это дома деревянного зодчества. „ЛетоЛето“ — самый большой термальный курорт на Урале. Больше чем спа-зона мне неожиданно понравились горки. Чуть-чуть экстрима было супер!» — рассказала своей аудитории Дарья Бородачева в сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Видео оценили более шести тысяч пользователей. Всего Дарья сделала три ролика про Тюмень. В своем блоге девушка также рассказывает об интересных местах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда. Тюмень в ее блоге появилась впервые.

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Блогер-путешественник Дарья Бородачева из Екатеринбурга назвала самые красивые и интересные туристические места Тюмени. В серии видеороликов «Идея мини-путешествия из Екатеринбурга» подписчики увидели тюменскую набережную, аквапарк и памятники деревянного зодчества. «Обязательно посетите Мост Влюбленных вечером, а еще лучше зайдите в видовой ресторан на набережной. Отдельная прогулка может быть по маршруту „Золотая линия“ — это дома деревянного зодчества. „ЛетоЛето“ — самый большой термальный курорт на Урале. Больше чем спа-зона мне неожиданно понравились горки. Чуть-чуть экстрима было супер!» — рассказала своей аудитории Дарья Бородачева в сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Видео оценили более шести тысяч пользователей. Всего Дарья сделала три ролика про Тюмень. В своем блоге девушка также рассказывает об интересных местах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда. Тюмень в ее блоге появилась впервые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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