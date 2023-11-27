Блогер из Екатеринбурга назвала самые интересные места в Тюмени

В Тюмени туристам нравится аквапарк, набережная и деревянные дома

28 ноября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Больше чем набережная вечером, девушку восхитили деревянные дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU Блогер-путешественник Дарья Бородачева из Екатеринбурга назвала самые красивые и интересные туристические места Тюмени. В серии видеороликов «Идея мини-путешествия из Екатеринбурга» подписчики увидели тюменскую набережную, аквапарк и памятники деревянного зодчества. «Обязательно посетите Мост Влюбленных вечером, а еще лучше зайдите в видовой ресторан на набережной. Отдельная прогулка может быть по маршруту „Золотая линия“ — это дома деревянного зодчества. „ЛетоЛето“ — самый большой термальный курорт на Урале. Больше чем спа-зона мне неожиданно понравились горки. Чуть-чуть экстрима было супер!» — рассказала своей аудитории Дарья Бородачева в сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Видео оценили более шести тысяч пользователей. Всего Дарья сделала три ролика про Тюмень. В своем блоге девушка также рассказывает об интересных местах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда. Тюмень в ее блоге появилась впервые.

Блогер-путешественник Дарья Бородачева из Екатеринбурга назвала самые красивые и интересные туристические места Тюмени. В серии видеороликов «Идея мини-путешествия из Екатеринбурга» подписчики увидели тюменскую набережную, аквапарк и памятники деревянного зодчества. «Обязательно посетите Мост Влюбленных вечером, а еще лучше зайдите в видовой ресторан на набережной. Отдельная прогулка может быть по маршруту „Золотая линия“ — это дома деревянного зодчества. „ЛетоЛето“ — самый большой термальный курорт на Урале. Больше чем спа-зона мне неожиданно понравились горки. Чуть-чуть экстрима было супер!» — рассказала своей аудитории Дарья Бородачева в сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Видео оценили более шести тысяч пользователей. Всего Дарья сделала три ролика про Тюмень. В своем блоге девушка также рассказывает об интересных местах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда. Тюмень в ее блоге появилась впервые.