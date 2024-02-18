CNN: ВСУ после сдачи Авдеевки возводят оборону в другой точке

18 февраля 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

Новые позиции ВСУ создают севернее Авдеевки Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) после сдачи Авдеевки (ДНР) пытаются создать новые оборонительные позиции на возвышенности. Об этом сообщает CNN. «ВСУ находятся под давлением и в других точках вдоль линии фронта, протянувшейся примерно на 1000 километров от границы с Россией на севере до Черного моря. Украинцы пытаются создать новые оборонительные позиции севернее Авдеевки, на возвышенности», — пишет издание . Вооруженные силы России 17 февраля подняли российские триколоры в разных районах Авдеевки. Командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения покидают город. Позднее Министерство обороны России показало кадры беспорядочного бегства солдат ВСУ из Авдеевки и подтвердило полное взятие города под контроль ВС РФ. В ведомстве уточнили, что неконтролируемое бегство украинских солдат началось за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского о выходе из города, пишет «Национальная служба новостей».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после сдачи Авдеевки (ДНР) пытаются создать новые оборонительные позиции на возвышенности. Об этом сообщает CNN. «ВСУ находятся под давлением и в других точках вдоль линии фронта, протянувшейся примерно на 1000 километров от границы с Россией на севере до Черного моря. Украинцы пытаются создать новые оборонительные позиции севернее Авдеевки, на возвышенности», — пишет издание. Вооруженные силы России 17 февраля подняли российские триколоры в разных районах Авдеевки. Командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения покидают город. Позднее Министерство обороны России показало кадры беспорядочного бегства солдат ВСУ из Авдеевки и подтвердило полное взятие города под контроль ВС РФ. В ведомстве уточнили, что неконтролируемое бегство украинских солдат началось за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского о выходе из города, пишет «Национальная служба новостей».