Вооруженные силы Украины (ВСУ) после сдачи Авдеевки (ДНР) пытаются создать новые оборонительные позиции на возвышенности. Об этом сообщает CNN.
«ВСУ находятся под давлением и в других точках вдоль линии фронта, протянувшейся примерно на 1000 километров от границы с Россией на севере до Черного моря. Украинцы пытаются создать новые оборонительные позиции севернее Авдеевки, на возвышенности», — пишет
Вооруженные силы России 17 февраля подняли российские триколоры в разных районах Авдеевки. Командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения покидают город. Позднее Министерство обороны России показало кадры беспорядочного бегства солдат ВСУ из Авдеевки и подтвердило полное взятие города под контроль ВС РФ. В ведомстве уточнили, что неконтролируемое бегство украинских солдат началось за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского о выходе из города, пишет «Национальная служба новостей».
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