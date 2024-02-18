18 февраля 2024

CNN: ВСУ после сдачи Авдеевки возводят оборону в другой точке

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Вооруженные силы Украины. stock, инструктор, полигон, всу,  stock
Новые позиции ВСУ создают севернее Авдеевки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после сдачи Авдеевки (ДНР) пытаются создать новые оборонительные позиции на возвышенности. Об этом сообщает CNN.

«ВСУ находятся под давлением и в других точках вдоль линии фронта, протянувшейся примерно на 1000 километров от границы с Россией на севере до Черного моря. Украинцы пытаются создать новые оборонительные позиции севернее Авдеевки, на возвышенности», — пишет издание.

Вооруженные силы России 17 февраля подняли российские триколоры в разных районах Авдеевки. Командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения покидают город. Позднее Министерство обороны России показало кадры беспорядочного бегства солдат ВСУ из Авдеевки и подтвердило полное взятие города под контроль ВС РФ. В ведомстве уточнили, что неконтролируемое бегство украинских солдат началось за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского о выходе из города, пишет «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) после сдачи Авдеевки (ДНР) пытаются создать новые оборонительные позиции на возвышенности. Об этом сообщает CNN. «ВСУ находятся под давлением и в других точках вдоль линии фронта, протянувшейся примерно на 1000 километров от границы с Россией на севере до Черного моря. Украинцы пытаются создать новые оборонительные позиции севернее Авдеевки, на возвышенности», — пишет издание. Вооруженные силы России 17 февраля подняли российские триколоры в разных районах Авдеевки. Командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения покидают город. Позднее Министерство обороны России показало кадры беспорядочного бегства солдат ВСУ из Авдеевки и подтвердило полное взятие города под контроль ВС РФ. В ведомстве уточнили, что неконтролируемое бегство украинских солдат началось за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского о выходе из города, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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