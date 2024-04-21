РВ: боевики 115-й бригады ВСУ сдаются в плен у Авдеевки

Боевики 115-й бригады Вооруженных сил Украины сдаются в плен на Авдеевском направлении. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».
«Подразделения ВСУ не способны удержать российские штурмовые подразделения и выбирают единственный способ выживания — сдача в плен», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там отметили, что украинские подразделения на Авдеевском направлении деморализованы и они постепенно начинают это понимать.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало сколько солдат ВСУ за неделю с 13 по 19 апреля сдались в плен. Общее число составляло 27 украинский военнослужащих.
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