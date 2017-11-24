Как перехитрить пенсионную систему и нормально скопить на старость

15:31 24 ноября 2017 2

Копить на пенсию, хоть и не хочется, но надо Фото: Pixabay

В 2017 году произошло резкое увеличение по сравнению с прошлым годом обращений граждан в Центральный банк РФ, в связи с переводом накопительной части пенсии в различные негосударственные фонды (НПФ). Много запросов поступает и в уральское отделение мегарегулятора. Но ответы там даются в основном по какой-то конкретной ситуации. «URA.RU» собрало пул ситуаций, с которыми сталкиваются люди при переводе средств из одного НПФ в другой, и с помощью экспертов сформулировало несколько правил, как правильно перейти из одного фонда в другой без потери инвестиционных накоплений.

Правило первое: лучше реже, но лучше

Всем, кто собирается прямо сейчас сменить НПФ, напоминаем, что перевод накоплений из одного фонда в другой чаще, чем раз в пять лет, считается досрочным. Это значит, что вы потеряете инвестиционный доход, который был получен фондом, вкладывающим пенсионные средства в различные финансовые инструменты. Отсчет того, как долго деньги находились в фонде, начинается с той даты, когда деньги поступили в НПФ (или сколько накопления пробыли в ПФР).

Обратите внимание, что в 2017 году пять лет истекают у тех, кто держит накопления в одном фонде с 2013 года. Для всех других категорий переходы будут досрочными.

«Перед тем, как принимать решение о переходе в НПФ, проверьте, с какого года действует ваш договор с пенсионным фондом, — поясняет руководитель АО НПФ „САФМАР“ Денис Сивачев. — Те фонды, которые заботятся о своих клиентах, предупреждают их о возможной потере инвестиционного дохода. Например, мы рассылаем СМС, звоним клиентам, сообщаем точную сумму заработанного дохода. Это очень важно — человек должен заранее знать, сколько он может потерять».

Правило второе: играем с системой по ее же правилам

Если вы все же успели заключить договор о переходе в новый фонд, но не хотите терять деньги, решение можно отменить. Для этого надо до конца года потребовать у НПФ аннулировать ваш договор. Потребуйте от фонда предоставить документальное подтверждение того, что договор аннулирован.

Еще один вариант для подстраховки: до конца года можно повторно подать заявление о переходе в тот фонд, который сейчас управляет вашими накоплениями. Подать заявление необходимо лично — в отделении Пенсионного фонда России либо в одном из многофункциональных центров «Мои документы» (МФЦ).

«По закону, в случае если Пенсионный фонд России получает несколько заявлений в течение года, то к рассмотрению будет принято заявление с самой поздней датой подачи. Таким образом, ПФР рассмотрит заявление о „возвращении“ в ваш фонд», — говорят в АО НПФ «САФМАР».

Правило третье: обращаемся за помощью к государству

Не надо сложных таблиц, чтобы понять, как считается пенсия. Достаточно уметь пользоваться порталом госуслуг Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Давайте признаем: для многих из нас пенсионные накопления — явно не те суммы, на которые мы действительно рассчитываем жить в старости. И бывает так, что мы не помним не то что дату заключения договора с НПФ, но и вообще, где лежат наши деньги. Чтобы понять, где находятся средства, надо обратиться в территориальное подразделение ПФР или многофункциональный центр госуслуг «Мои документы» (МФЦ).

Самый удобный способ получить детальную информацию о состоянии вашего пенсионного счета — заказать выписку со счета на портале госуслуг. Для этого надо зарегистрироваться на сайте. В выписке вы увидите общий размер пенсионных накоплений, причем с разбивкой: сколько взносов на ваш накопительный счет отчислили все ваши работодатели, и какой инвестиционный доход заработал для вас пенсионный фонд.

Также в выписке указано, в каком фонде находятся ваши накопления, в каком году они туда поступили.

Обратите внимание на год — это позволит вам рассчитать год фиксации дохода и избежать потерь при переводе накоплений в другой фонд.

Для передачи накоплений в НПФ необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России о выборе НПФ и заключить договор с выбранным фондом.

Правило четвертое: активно судимся, если обнаружили увод денег

Чем больше ваша зарплата — тем больше ваши накопления на старость Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представим, что ваши средства все же ушли в фонд, с которым вы не заключали договор. Надо идти в суд. Не бойтесь — крупные НПФ придут на помощь своим клиентам, чтобы защитить их финансовые интересы. В фонде проконсультируют, как обратиться за правовой помощью в возврате ваших средств. Ну и впредь — будьте внимательнее. Ведь, скорее всего, вы стали жертвой недобросовестных агентов и собственной беспечности. Вы либо невнимательно заполняли документы при оформлении кредита, страховки, приеме на работу и, не глядя подписали договор о переводе накоплений. Либо вы передавали третьим лицам номер пенсионного страхового свидетельства СНИЛС.

Правило пятое: Как понять, какой НПФ — твой?

Искать тех, кто надежен и дает доход выше среднего по рынку. Например, «Европейский пенсионный фонд» получил за 2009—2016 год доход в 140%. В 2016 году вместе с тремя другими фондами — бывшим НПФ «Райффайзен», «Регионфондом» и НПФ «Образование и наука» — был объединен в АО НПФ «Сафмар». В результате возник один из крупнейших частных пенсионных фондов в России — в нем копят пенсию 2,3 млн человек.

Правило шестое: учим матчасть

Сейчас самое время подумать о том, куда переводить пенсионные деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чтобы понять, сколько вы накопили, хорошо бы вообще понять, что представляет из себя государственная пенсионная система. Накопительная пенсионная система была запущена в 2001 году. В 2002—2013 годах работодатели были обязаны отчислять на специальные пенсионные счета шесть процентов от зарплаты своих работников. Это накопительная часть будущей пенсии, она не может быть потеряна: ее сохранность гарантируется государством. Сейчас на пенсионных счетах 35-50-летних россиян скопилось в среднем по 200-250 тысяч рублей.

В 2014 году правительство заморозило накопительные пенсии — взносы работодателей (те самые 6% от зарплат) были направлены на покрытие дефицита в Пенсионном фонде России, а гражданам вместо живых денег стали начислять пенсионные баллы.

Однако те деньги, которые к 2014 году успели скопиться на счетах граждан, продолжают прирастать за счет дохода. Если у вас остались вопросы, вы можете проконсультироваться со специалистами АО НПФ «Сафмар» по телефону 8 (800) 700 80 20 (звонок по России бесплатный).

Сейчас средняя сумма накопительного пенсионного счета у россиян 30-50-летнего возраста составляет около 200-300 тысяч рублей.

Чем больше у человека трудовой стаж и чем выше была зарплата, тем больше у него накоплений. Эти деньги не просто лежат на счетах, а вкладываются в ценные бумаги и приносят инвестиционный доход.

Это средства, которые НПФ и ПФР получают, вкладывая средства россиян в различные ценные бумаги. Преимущество НПФ — они могут вкладывать накопления в более доходные бумаги, например, в акции крупных российских компаний. Как следует из анализа пенсионного рынка, проведенного консалтинговой компанией «Пенсионные и актуарные консультации», за 2009—2016 годы НПФ в среднем заработали 90%, то есть почти удвоили суммы на счетах своих клиентов.

СПРАВКА

АО НПФ «Сафмар» входит в крупную промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Фонд является участником государственной системы гарантирования пенсионных накоплений, оказывает услуги обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения. Клиентами АО НПФ «Сафмар» являются 2,3 млн человек по всей России. Надежность фонда подтверждена рейтинговым агентством «Эксперт РА».