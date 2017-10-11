Названы уральские регионы, где больше всего дорог без асфальта. В аутсайдерах только один

17:27 11 октября 2017 0

В Зауралье почти половина дорог с грунтовым покрытием Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Курганская область занимает последнее место среди регионов УрФО по доле дорог с твердым покрытием. Из 16,5 тысяч км зауральских дорог общего пользования только 57% асфальтированы, сообщает Свердловскстат. Остальные регионы по этому показателю выглядят существенно лучше.

В Свердловской области доля дорог с твердым покрытием составляет 77,8%, в Тюменской — 76,5%. Самая высокая доля асфальтированных дорог в Челябинской области — 83,5%.

Второй основной показатель развития дорожной сети — плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на 1 000 кв. км территории. Наиболее развита сеть в Челябинской области — 200,8. В Зауралье дорог тоже достаточно — плотность 131,8, это чуть больше чем в Свердловской области — 123,5. Самая низкая плотность дорог в Тюменской области — всего 14,9.

таблица: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям

Наиболее благоустроенные дороги федерального значения. Например, в Зауралье их протяженность, по данным на начало 2017 года, составила 729,8 км, или 4,4% от общей. Дороги регионального значения (более 7,7 тысяч км, или 47%) асфальтированы в области на 76,6%. В наиболее плачевном состоянии находятся дороги местного значения общей протяженностью более 8 тысяч км: большая часть этих дорог (65,9%) — грунтовая.

В рейтингах зауральские дороги традиционно занимают последние места. Так, по результатам рейда экспертов ОНФ асфальт Шадринска вошел в топ-10 самых «убитых» дорог России. Тюмень в том же рейтинге стала городом с самыми хорошими дорогами.