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11 октября 2017
17:27  11 октября 2017 0

Названы уральские регионы, где больше всего дорог без асфальта. В аутсайдерах только один

Малый Конный и Большой Конный полуострова (Уральская Куба), побережье Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, грунтовая дорога, дорога
В Зауралье почти половина дорог с грунтовым покрытиемФото: Александр Мамаев © URA.RU

Курганская область занимает последнее место среди регионов УрФО по доле дорог с твердым покрытием. Из 16,5 тысяч км зауральских дорог общего пользования только 57% асфальтированы, сообщает Свердловскстат. Остальные регионы по этому показателю выглядят существенно лучше.

В Свердловской области доля дорог с твердым покрытием составляет 77,8%, в Тюменской — 76,5%. Самая высокая доля асфальтированных дорог в Челябинской области — 83,5%.

Второй основной показатель развития дорожной сети — плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на 1 000 кв. км территории. Наиболее развита сеть в Челябинской области — 200,8. В Зауралье дорог тоже достаточно — плотность 131,8, это чуть больше чем в Свердловской области — 123,5. Самая низкая плотность дорог в Тюменской области — всего 14,9.

таблица: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям

Наиболее благоустроенные дороги федерального значения. Например, в Зауралье их протяженность, по данным на начало 2017 года, составила 729,8 км, или 4,4% от общей. Дороги регионального значения (более 7,7 тысяч км, или 47%) асфальтированы в области на 76,6%. В наиболее плачевном состоянии находятся дороги местного значения общей протяженностью более 8 тысяч км: большая часть этих дорог (65,9%) — грунтовая.

В рейтингах зауральские дороги традиционно занимают последние места. Так, по результатам рейда экспертов ОНФ асфальт Шадринска вошел в топ-10 самых «убитых» дорог России. Тюмень в том же рейтинге стала городом с самыми хорошими дорогами.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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