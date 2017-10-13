Страшная авария в Тюменской области попала в объективы двух камер видеонаблюдения. Наружная камера автозаправки и видеорегистратор зафиксировал момент столкновения двух грузовиков и легковой машины.
Трагедия произошла 12 октября на 371-м километре трассы Тюмень— Ханты-Мансийск в Уватском районе, напротив «Гранд отеля Уват», пишет паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте». Автомобиль «Рено» оказался между двух грузовиков.
По неподтвержденным данным, при аварии погибли три человека. В легковой машине спасатели обнаружили тела супругов 1964 года рождения. Также умер водитель КамАЗа, 1960 года рождения.
В ГИБДД подтвердили данные только о водителе большегруза. По данным ведомства, водитель «Рено Сандеро» выезжал со второстепенной дороги и не пропустил КамАЗ-тягач. Сразу после этого легковушка попала под грузовик «Ивеко», который перевозил бетонные плиты. От удара у КамАЗа оборвало кабину. Водитель погиб.
Водитель «Ивеко» доставлен в тобольскую больницу с травмами, уточняют «Аргументы и Факты».
Запись видеорегистратора зафиксировала, как очевидцы из нескольких машин выскочили из автомобилей и побежали на помощь пострадавшим.