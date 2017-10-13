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13 октября 2017
12:23  13 октября 2017 0

Два грузовика раздавили легковушку, есть погибшие. Страшная авария в Тюмени попала на камеры. ВИДЕО

Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, колесо автомобиля, дтп, авария, разбитая машина
В легковом автомобиле находилась супружеская параФото: pixabay.com (архив)

Страшная авария в Тюменской области попала в объективы двух камер видеонаблюдения. Наружная камера автозаправки и видеорегистратор зафиксировал момент столкновения двух грузовиков и легковой машины.

Трагедия произошла 12 октября на 371-м километре трассы Тюмень— Ханты-Мансийск в Уватском районе, напротив «Гранд отеля Уват», пишет паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте». Автомобиль «Рено» оказался между двух грузовиков.

По неподтвержденным данным, при аварии погибли три человека. В легковой машине спасатели обнаружили тела супругов 1964 года рождения. Также умер водитель КамАЗа, 1960 года рождения.

В ГИБДД подтвердили данные только о водителе большегруза. По данным ведомства, водитель «Рено Сандеро» выезжал со второстепенной дороги и не пропустил КамАЗ-тягач. Сразу после этого легковушка попала под грузовик «Ивеко», который перевозил бетонные плиты. От удара у КамАЗа оборвало кабину. Водитель погиб.

Водитель «Ивеко» доставлен в тобольскую больницу с травмами, уточняют «Аргументы и Факты».

Запись видеорегистратора зафиксировала, как очевидцы из нескольких машин выскочили из автомобилей и побежали на помощь пострадавшим.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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