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05 марта 2018
16:27  05 марта 2018 10

Чехия официально подтвердила бойкот этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. «Прислали отказ»

Биатлон. Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области - 2016. Тюмень, биатлон
На тюменский этап заявилось 28 командФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Сборная Чехии отказалась от участия в тюменском этапе Кубка мира по биатлону. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в Центре спортивной подготовки (ЦСП72). На данный момент в Тюмень в конце марта намерены приехать сборные 28 стран.

«Они прислали поздно вечером в пятницу официальный отказ», — сообщили в отделе по связям с общественностью ЦСП72. Прием заявок на этап Кубка мира завершен, о своем намерении прибыть в Тюмень объявили сборные 28 стран. В ближайшее время в ЦСП72 ожидают поступления именных заявок с точным составом каждой команды.

Ранее о том, что чешские биатлонисты решили бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, заявлял глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза. Позже глава департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин уточнял, что заявку сборной Чехии не отзывали, однако теперь стало ясно, что чехи в своем решении утвердились.

«Советский спорт» отмечает, что сборная Чехии из-за отказа участвовать в этапе рискует потерять позиции в Кубке наций. Из-за этого для чешских биатлонистов может быть сокращена квота на следующий сезон. Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

В марте прошлого года президент Чехии Милош Земан вступался за Тюмень, когда у города собирались отобрать право на проведение ЧМ-2021 по биатлону. Глава Чехии называл такое решение нецелесообразным и подчеркивал, что допинг «используют все», а на соревнования в России следует допустить тех, кто не был замечен в допинге.

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.RU»
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