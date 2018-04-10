19:59 10 апреля 2018 0

Маленькая прима достигла больших результатов ФОТО: соцсети

13-летняя балерина из Екатеринбурга Яна Черепанова прославилась на весь мир благодаря умению держать равновесие на качающемся диске и делать на нем па. Гифка вошла в топ американского сайта- форума Reddit, собрав десятки тысяч комментариев и репостов.

В ролике девочка находится в парадной петербургского дома, одной ногой она стоит на балансировочном диске, а другую поднимает вверх и обхватывает ее рукой, демонстрируя превосходную растяжку. Пользователи со всего мира называют балерину ангелом и смеются над своей неуклюжестью по сравнению с грациозностью Яны. «Я ударился лицом, пытаясь снять обувь», «Я повредил губу, агрессивно чистив зубы», «Я вывихнул несколько ребер чиханием», — пишут они.

Известно, что в девять лет Яна стала примой-балериной екатеринбургского театра балета «Щелкунчик». Она танцевала партии в спектаклях «Гадкий утенок» и «Золушка». Сейчас семья переехала в Санкт- Петербург. Деньги на переезд уральцы собирали при помощи краудфайндинга.