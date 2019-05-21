На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск меняется схема движения

На федеральной трассе Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» с 24 мая изменят схему движения. Оно станет реверсивным из-за ремонта, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Уралуправтодора».
«На участке с 603-го по 609-й километр установят светофор, который будет регулировать движение», — отметили в управлении автодорог. Работы продлятся до 20 октября.
Рабочие за это время должны снять существующее дорожное полотно, частично заменить дорожные плиты и укрепить обочины.
В пресс-службе «Уралуправдора» сообщили, что в ремонте находится еще один участок трассы — возле Куть-Яха, с 609-го по 623-й километр. На нем также действует реверсивное движение.