Шипулин высказался об уходе своей старшей сестры из биатлона

Биатлонист Антон Шипулин назвал свою сестру Анастасиью Кузьмину легендой спорта Фото: Instagram, anton_shipulin

Российский биатлонист, уроженец Тюмени Антон Шипулин заявил, что его сестра, биатлонистка Анастасия Кузьмина уходит из спорта «легендой». Такое заявление он сделал в своем аккаунте в Instagram.

«Настя! Ты уходишь из биатлона, не побоюсь этого слова, настоящей легендой. Твои победы, твои медали и твои гонки говорят сами за себя», — написал Шипулин, который сейчас проживает в Екатеринбурге. Он подчеркнул, сестра была для него примером с самого детства. По его словам, именно Кузьмина дала ему все то, что он сейчас имеет в профессиональном плане.

2 октября Анастасия Кузьмина заявила о своем уходе, напоминает RT. По ее словам, с каждым годом проблемы со здоровьем стали «возвращаться все чаще». Кузьмина посетовала на то, что у нее большое количество обязанностей и слишком мало времени для восстановления. «Это решение стало для меня одним из самых сложных в моей спортивной жизни, потому что пришло время поставить точку в моей спортивной карьере» — заявила Кузьмина.

Анастасия Кузьмина — словацкая биатлонистка, выступавшая за Россию. Она является трехкратной олимпийской чемпионской. Свою первую золотую медаль Кузьмина получила на зимних Олимпийских играх в 2010 году.