Защита семьи Тесака направила следователям заявление об убийстве

В СКР направлено заявление об убийстве Максима Марцинкевича Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Защита семьи найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) направила в Следственный комитет России заявление о его убийстве. Оттуда документ ушел в челябинское управление ведомства. Об этом журналистам рассказал адвокат Алексей Михальчик.

«Заявление о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство), направленное на имя Бастрыкина в интересах отца Максима, было перенаправлено в СК по Челябинской области для принятия решения», — приводит РИА «Новости» слова адвоката.

Тесак был найден мертвым в челябинском СИЗО-3 утром 16 сентября. В правоохранительных органах сообщили, что Марцинкевича несколько раз спасали от самоубийства. Независимая экспертиза показала, что националист с большой вероятностью был убит. Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что Тесак не раз заявлял о пытках и просил помощи, но адвокатов к нему не пускали. Отец погибшего нашел следы пыток на его теле и написал заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье «убийство» и взять расследование на личный контроль.