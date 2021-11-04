04 ноября 2021

В Пермском крае COVID-больным не привозят бесплатные лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Жители Пермского края лечатся дома от COVID-19 за счет собственных средств Фото:
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Коронавирус COVID-19

Жителям Пермского края не выдают бесплатные медикаменты для лечения COVID-19 на дому. Об этом граждане сообщают в группе «ВКонтакте» минздрава региона.

«Ничего не дают. Муж неделю на больничном. Ни врача, ни лекарств. Раз нет температуры, то лекарства не положены», — написала в комментариях Вероника Бурсина-Шубина.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили URA.RU, что медикаменты есть во всех поликлиниках региона. «Лекарства есть в наличии во всех поликлиниках региона, подведомственных краевому минздраву. О том, что делать пациентам в таком случае (если препараты не были выданы — прим. ред.), мы давали информацию 3 ноября. Можно обращаться на телефон горячей линии: 8 (342) 258 07 87 или 122, выбрав в меню цифру 5», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее из резервного фонда правительства РФ было дополнительно выделено более 5,1 млрд рублей. Деньги были направлены в регионы на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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