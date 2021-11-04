В Пермском крае COVID-больным не привозят бесплатные лекарства

Жители Пермского края лечатся дома от COVID-19 за счет собственных средств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителям Пермского края не выдают бесплатные медикаменты для лечения COVID-19 на дому. Об этом граждане сообщают в группе «ВКонтакте» минздрава региона.

«Ничего не дают. Муж неделю на больничном. Ни врача, ни лекарств. Раз нет температуры, то лекарства не положены», — написала в комментариях Вероника Бурсина-Шубина.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили URA.RU, что медикаменты есть во всех поликлиниках региона. «Лекарства есть в наличии во всех поликлиниках региона, подведомственных краевому минздраву. О том, что делать пациентам в таком случае (если препараты не были выданы — прим. ред.), мы давали информацию 3 ноября. Можно обращаться на телефон горячей линии: 8 (342) 258 07 87 или 122, выбрав в меню цифру 5», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее из резервного фонда правительства РФ было дополнительно выделено более 5,1 млрд рублей. Деньги были направлены в регионы на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом.

Жители Пермского края сообщают о лечении на дому без положенных бесплатных медикаментов VK, Министерство здравоохранения Пермского края

Министерство здравоохранения Пермского края опубликовало памятку, куда обращаться в случае невыдачи медикаментов тем, кто лечится от COVID-19 VK, Министерство здравоохранения Пермского края

Пермяки сообщают, что лекарства для лечения COVID-19 закупают на свои деньги VK, Министерство здравоохранения Пермского края