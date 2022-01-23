Льготная и семейная ипотека отличаются условиями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России существует несколько государственных программ для покупки жилья в ипотеку. О том, какая выгоднее гражданам, а также о различиях и о том, как выбрать лучший вариант, URA.RU рассказала руководитель департамента ипотечного кредитования агентства недвижимости «Компонент» Лилия Морданова.

«Льготной ипотекой можно воспользоваться для покупки новостроек до июля 2022 года независимо от семейного положения и наличия детей. Сумма кредита — до 3 млн рублей, первоначальный взнос — 15%, ставка — от 5,75-6,5%. Семейная ипотека отличается от льготной тем, что ее оформят только при наличии ребенка, рожденного до 2018 года. Либо ребенка-инвалида любого возраста, рожденного до 2018 года. Сумма кредита в 2 раза больше, до 6 млн рублей, первоначальный взнос — также 15%, ставка — 4,65-6,5%. В обеих программах можно использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса. Воспользоваться ей можно до 31 декабря 2023 года. Также кредит выдается на квартиру или дом по договору участия в долевом строительстве или купли-продажи.

Льготная ипотека будет доступна россиянам в этом году, ведь Центробанк будет стараться снизить ставки во избежание коллапса на рынке недвижимости. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал эксперт по недвижимости, риелтор Кирилл Манаенков.

«Ставки по льготной ипотеке в России начали расти. Однако регулятор в этом году будет стараться их снизить. В противном случае произойдет сильное падение продаж недвижимости и этот сегмент рынка схлопнется», — пояснил он.

Какие еще программы покупки жилья есть в России:

Материнский капитал нужен для улучшения жилых условий. Государство сразу выплачивает деньги за рождение первого и последующих детей, которые можно потратить на первоначальный взнос и погашения ипотеки. Для покупки жилья без ипотеки или строительства дома — через три года;

Сельской ипотекой до 3% можно воспользоваться в сельской местности и малых городах, действует и на первичное, и на вторичное жилье. Ставка — от 0,1% до 3%. Также можно взять кредит на строительство дома. Условий по поводу семейного положения и возраста нет, первоначальный взнос — от 10%, но брать ипотеку можно только один раз;

Социальная выплата для молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Принять участие могут супруги до 35 лет с детьми или без, либо одинокий родитель с ребенком. У семьи должны быть доходы, которые позволяют получить кредит на покупку жилья. Размер выплаты — 35% расчетной стоимости жилья — для семей с детьми, 30% расчетной стоимости жилья — для семей без детей.

Семья с тремя и более несовершеннолетними детьми может получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Третий или последующий ребенок должен родиться не ранее 2019 года.

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