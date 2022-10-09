Белоруссия заявила о возможном ударе ВСУ по территории страны

09 октября 2022 в 06:14 Размер текста - 17 +

Послу Украины в Минске вручили ноту о планах Киева ударить по Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Белоруссии заявили о том, что Украина якобы может нанести военный удар по территории страны. Об этом говорится в ноте, которая была вручена в белорусском МИДе украинскому послу Игорю Кизиму в Минске, сообщает министерство иностранных дел Украины. «Вечером 8 октября в МИД Белоруссии был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии», — говорится в сообщении на официальном сайте МИД Украины. Ранее в Кремле заявляли, что Россия тесно взаимодействует с Белоруссией в рамках союзнических отношений. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что страна принимает участие в спецоперации на Украине. Однако, по его словам, Минск не посылает своих военных в зону боевых действий.

Власти Белоруссии заявили о том, что Украина якобы может нанести военный удар по территории страны. Об этом говорится в ноте, которая была вручена в белорусском МИДе украинскому послу Игорю Кизиму в Минске, сообщает министерство иностранных дел Украины. «Вечером 8 октября в МИД Белоруссии был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии», — говорится в сообщении на официальном сайте МИД Украины. Ранее в Кремле заявляли, что Россия тесно взаимодействует с Белоруссией в рамках союзнических отношений. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что страна принимает участие в спецоперации на Украине. Однако, по его словам, Минск не посылает своих военных в зону боевых действий.