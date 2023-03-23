Зеленский посетил объекты энергетики в Херсонской области

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Владимир Зеленский обсудил восстановление энергообъектов на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский посетил один из энергообъектов в Херсонской области. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«В ходе визита обсудили ситуацию с обеспечением электроэнергией населенных пунктов Херсона. <…> Пообщались о возобновлении электроснабжения на территории», — пояснил Владимир Зеленский. Он уточнил, что Украине необходимо обеспечить полное восстановлен электроэнергии.

Ранее сообщалось, что Зеленский 22 марта прибыл на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Бахмутом. В свою очередь командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов уличил президента во лжи.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Российские силы начали обстреливать объекты инфраструктуры страны после того, как ВСУ устроили теракт на Крымском мосту в октябре прошлого года.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил один из энергообъектов в Херсонской области. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В ходе визита обсудили ситуацию с обеспечением электроэнергией населенных пунктов Херсона. <…> Пообщались о возобновлении электроснабжения на территории», — пояснил Владимир Зеленский. Он уточнил, что Украине необходимо обеспечить полное восстановлен электроэнергии. Ранее сообщалось, что Зеленский 22 марта прибыл на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Бахмутом. В свою очередь командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов уличил президента во лжи. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Российские силы начали обстреливать объекты инфраструктуры страны после того, как ВСУ устроили теракт на Крымском мосту в октябре прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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