Российские военные сорвали атаку ВСУ в ДНР

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, зенитка, ЗУ-23, сбойка
ВСУ понесли потери в личном составе и бронетехнике, сказал Вадим Астафьев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы (ВС) России сорвали атаку украинской ротной тактической группы на соледаро-артемовском направлении в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев.

«На соледаро-артемовском оперативном направлении была предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы», — рассказал Артем Астафьев РИА Новости. Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины понесли потери в бронетехнике и живой силе.

Ранее стало известно, что российская армия нанесла удар по украинским складам, где размещалась техника НАТО. Также было нанесено поражение резервам Вооруженных сил Украины, пишет «Утро.ру».

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, целями специальной военной операции являются денацификация и демилитаризация киевского режима, а также защита мирных жителей Донбасса.

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Вооруженные силы (ВС) России сорвали атаку украинской ротной тактической группы на соледаро-артемовском направлении в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев. «На соледаро-артемовском оперативном направлении была предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы», — рассказал Артем Астафьев РИА Новости. Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины понесли потери в бронетехнике и живой силе. Ранее стало известно, что российская армия нанесла удар по украинским складам, где размещалась техника НАТО. Также было нанесено поражение резервам Вооруженных сил Украины, пишет «Утро.ру». Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, целями специальной военной операции являются денацификация и демилитаризация киевского режима, а также защита мирных жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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