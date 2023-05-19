Российские военные сорвали атаку ВСУ в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России сорвали атаку украинской ротной тактической группы на соледаро-артемовском направлении в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев.
«На соледаро-артемовском оперативном направлении была предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы», — рассказал Артем Астафьев РИА Новости. Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины понесли потери в бронетехнике и живой силе.
Ранее стало известно, что российская армия нанесла удар по украинским складам, где размещалась техника НАТО. Также было нанесено поражение резервам Вооруженных сил Украины, пишет «Утро.ру».
Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, целями специальной военной операции являются денацификация и демилитаризация киевского режима, а также защита мирных жителей Донбасса.
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