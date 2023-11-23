Минобороны показало кадры работы ВДВ на авто из игры PUBG. Видео

23 ноября 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что ВДВ уничтожили бронемашину ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ опубликовало видео, где ВДВ выполняют свою работу на авто, похожее на «багги» из игры PUBG. Ведомство отметило, что российские бойцы совершили удар ракетой из комплекса «Корнет», который был установлен на крыше автомобиля. В результате чего была уничтожена украинская бронемашина на запорожском направлении. «Кадры боевой работы мобильной группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ на автомобиле типа „багги“», — прокомментировало видео Минобороны в telegram-канале . Ведомство отметило, что ВДВ уничтожили бронированную машину ВСУ с помощью ракетного комплекса «Корнет», установленного на «багги». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на донецком направлении ВСУ потеряли 300 бойцов. Ведомство отметило, что российские силы отразили на запорожском направлении три атаки украинских войск, передает RT. Скрин «Багги» из игры PUBG Официальный сайт PUBG https://pubg-mobile.fandom.com/ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B3%D0%B8

Минобороны РФ опубликовало видео, где ВДВ выполняют свою работу на авто, похожее на «багги» из игры PUBG. Ведомство отметило, что российские бойцы совершили удар ракетой из комплекса «Корнет», который был установлен на крыше автомобиля. В результате чего была уничтожена украинская бронемашина на запорожском направлении. «Кадры боевой работы мобильной группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ на автомобиле типа „багги“», — прокомментировало видео Минобороны в telegram-канале. Ведомство отметило, что ВДВ уничтожили бронированную машину ВСУ с помощью ракетного комплекса «Корнет», установленного на «багги». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на донецком направлении ВСУ потеряли 300 бойцов. Ведомство отметило, что российские силы отразили на запорожском направлении три атаки украинских войск, передает RT.