Минобороны показало кадры работы ВДВ на авто из игры PUBG. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
В Минобороны РФ сообщили, что ВДВ уничтожили бронемашину ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ опубликовало видео, где ВДВ выполняют свою работу на авто, похожее на «багги» из игры PUBG. Ведомство отметило, что российские бойцы совершили удар ракетой из комплекса «Корнет», который был установлен на крыше автомобиля. В результате чего была уничтожена украинская бронемашина на запорожском направлении.

«Кадры боевой работы мобильной группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ на автомобиле типа „багги“», — прокомментировало видео Минобороны в telegram-канале. Ведомство отметило, что ВДВ уничтожили бронированную машину ВСУ с помощью ракетного комплекса «Корнет», установленного на «багги».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на донецком направлении ВСУ потеряли 300 бойцов. Ведомство отметило, что российские силы отразили на запорожском направлении три атаки украинских войск, передает RT.

Скрин «Багги» из игры PUBG
Скрин «Багги» из игры PUBG

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минобороны РФ опубликовало видео, где ВДВ выполняют свою работу на авто, похожее на «багги» из игры PUBG. Ведомство отметило, что российские бойцы совершили удар ракетой из комплекса «Корнет», который был установлен на крыше автомобиля. В результате чего была уничтожена украинская бронемашина на запорожском направлении. «Кадры боевой работы мобильной группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ на автомобиле типа „багги“», — прокомментировало видео Минобороны в telegram-канале. Ведомство отметило, что ВДВ уничтожили бронированную машину ВСУ с помощью ракетного комплекса «Корнет», установленного на «багги». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на донецком направлении ВСУ потеряли 300 бойцов. Ведомство отметило, что российские силы отразили на запорожском направлении три атаки украинских войск, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...