Украинский дрон врезался в реанимобиль в Горловке, погибли двое. Фото

12 января 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили беспилотником по реанимобилю, который спасал раненых Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотник ВСУ попал в реанимационный автомобиль в Горловке (Донецкая область). Погибли два сотрудника скорой помощи. Об этом пишут местные СМИ. «В поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат ВСУ. Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли», — сообщает telegram-канал «Горловка.Сегодня». Отмечается, что водитель автомобиля и врач скорой помощи получили ранения. ВСУ атаковали автомобиль во время эвакуации раненых после украинских обстрелов. Местные СМИ сообщают, что ранее пострадали три работника ГУП ДНР «Региональная энергопоставляющая компания», к которым, вероятно, и выехала скорая помощь. Фото: telegram-канал «Горловка.Сегодня» / https://t.me/gorlovka/26281

Беспилотник ВСУ попал в реанимационный автомобиль в Горловке (Донецкая область). Погибли два сотрудника скорой помощи. Об этом пишут местные СМИ. «В поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат ВСУ. Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли», — сообщает telegram-канал «Горловка.Сегодня». Отмечается, что водитель автомобиля и врач скорой помощи получили ранения. ВСУ атаковали автомобиль во время эвакуации раненых после украинских обстрелов. Местные СМИ сообщают, что ранее пострадали три работника ГУП ДНР «Региональная энергопоставляющая компания», к которым, вероятно, и выехала скорая помощь.