Беспилотник ВСУ попал в реанимационный автомобиль в Горловке (Донецкая область). Погибли два сотрудника скорой помощи. Об этом пишут местные СМИ.
«В поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат ВСУ. Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли», — сообщает telegram-канал «Горловка.Сегодня». Отмечается, что водитель автомобиля и врач скорой помощи получили ранения.
ВСУ атаковали автомобиль во время эвакуации раненых после украинских обстрелов. Местные СМИ сообщают, что ранее пострадали три работника ГУП ДНР «Региональная энергопоставляющая компания», к которым, вероятно, и выехала скорая помощь.
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