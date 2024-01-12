Украинский дрон врезался в реанимобиль в Горловке, погибли двое. Фото

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, реанимация, скорая помошь
ВСУ ударили беспилотником по реанимобилю, который спасал раненых Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник ВСУ попал в реанимационный автомобиль в Горловке (Донецкая область). Погибли два сотрудника скорой помощи. Об этом пишут местные СМИ.

«В поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат ВСУ. Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли», — сообщает telegram-канал «Горловка.Сегодня». Отмечается, что водитель автомобиля и врач скорой помощи получили ранения.

ВСУ атаковали автомобиль во время эвакуации раненых после украинских обстрелов. Местные СМИ сообщают, что ранее пострадали три работника ГУП ДНР «Региональная энергопоставляющая компания», к которым, вероятно, и выехала скорая помощь.

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Беспилотник ВСУ попал в реанимационный автомобиль в Горловке (Донецкая область). Погибли два сотрудника скорой помощи. Об этом пишут местные СМИ. «В поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат ВСУ. Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли», — сообщает telegram-канал «Горловка.Сегодня». Отмечается, что водитель автомобиля и врач скорой помощи получили ранения. ВСУ атаковали автомобиль во время эвакуации раненых после украинских обстрелов. Местные СМИ сообщают, что ранее пострадали три работника ГУП ДНР «Региональная энергопоставляющая компания», к которым, вероятно, и выехала скорая помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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