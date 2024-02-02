ХМАО поможет обеспечить горячим питанием школьников Макеевки

Строители ХМАО восстановят 25 пищеблоков в Макеевке в 2024 году

02 февраля 2024 в 03:43 Размер текста - 17 +

В настоящее время модернизировано семь пищеблоков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Строители из ХМАО в 2024 году планируют восстановить 25 пищеблоков в детских садах и школах подшефной Макеевки (ДНР). В telegram-канале «Стройкоплекс Югры» сообщается, что так дети будут обеспечены горячим питанием. «В настоящее время многие школьники Макеевки не имеют доступ к горячей еде, пищеблоки в учреждениях не соответствуют нормам и не способны обеспечивать необходимым горячим питанием. В этом году югорские строители планируют восстановить 25 комплексов помещений для приготовления и приема пищи в школах и садах Макеевки», — говорится в сообщении. Работы по переоснащению и восстановлению пищеблоков начались в конце 2023 года. Помимо 25-ти запланированных в текущем году, уже семь объектов полностью восстановлены, а еще десять находятся в активной фазе работ. С 2022 года Югра помогает восстанавливать подшефный город в ДНР — Макеевку. Объемы работу увеличиваются с каждым годом. Так в 2022 году был восстановлен 81 объект инфраструктуры, а по состоянию на декабрь 2023 их стало уже 178. Основные работы включают ремонт и замену инженерных сетей, благоустройство территорий, установку уличного освещения, а также ремонт и остекление многоквартирных домов и административных зданий.

Строители из ХМАО в 2024 году планируют восстановить 25 пищеблоков в детских садах и школах подшефной Макеевки (ДНР). В telegram-канале «Стройкоплекс Югры» сообщается, что так дети будут обеспечены горячим питанием. «В настоящее время многие школьники Макеевки не имеют доступ к горячей еде, пищеблоки в учреждениях не соответствуют нормам и не способны обеспечивать необходимым горячим питанием. В этом году югорские строители планируют восстановить 25 комплексов помещений для приготовления и приема пищи в школах и садах Макеевки», — говорится в сообщении. Работы по переоснащению и восстановлению пищеблоков начались в конце 2023 года. Помимо 25-ти запланированных в текущем году, уже семь объектов полностью восстановлены, а еще десять находятся в активной фазе работ. С 2022 года Югра помогает восстанавливать подшефный город в ДНР — Макеевку. Объемы работу увеличиваются с каждым годом. Так в 2022 году был восстановлен 81 объект инфраструктуры, а по состоянию на декабрь 2023 их стало уже 178. Основные работы включают ремонт и замену инженерных сетей, благоустройство территорий, установку уличного освещения, а также ремонт и остекление многоквартирных домов и административных зданий.