Синоптик Ильин предупредил об опасных явлениях природы на Урале

Синоптик Ильин: на грядущей неделе на Урале ожидаются грозы, град и ветер

07 июля 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Синоптик заявил, что людям следует ждать штормовые предупреждения Фото: Илья Московец © URA.RU На Урале во второй половине недели (с 11 по 14 июля) ожидаются аномальные явления природы: град, грозы и порывы ветра, которые будут достигать 20 метров в секунду. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. «Во второй половине недели при прохождении холодного атмосферного фронта по Уральскому федеральному округу от северных до южных районов пройдут грозовые дожди. Порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду. Не исключено, что местами пройдет град», — предупредил Ильин. Синоптик добавил, что местами порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду. При таких аномальных природных явлениях МЧС всегда выпускает штормовое предупреждение, объяснил он. По его словам, пожароопасность будет существенна до середины грядущей недели (в первые три дня): в южных регионах температура составит около 30 градусов, в заполярных районах — около 25. Только на Севере Ямала температура будет около 5-10 градусов, но на большей части полуострова температура также будет держаться в пределах 20 градусов. В четверг же пройдет холодный фронт, последуют понижение температуры, грозовые дожди, ветер, местами может выпасть град. Если в Челябинской, Тюменской, Курганской области сохранится около 30 градусов, то уже на севере Свердловской области будет около 20 градусов. Местами в Ханты-Мансийском административном округе будет около 22-25 градусов, а в Ямало-Ненецком административном округе — 15-20 градусов. В субботу похолодает еще сильнее. От Екатеринбурга до Тюмени, и от Челябинска до Кургана будет 20-22 градуса. ХМАО, ЯНАО — около 10 градусов. Также синоптик не стал обещать новых ураганов в регионах. Однако предупредил о порывах ветра в пределах 20 метров в секунду. Ранее стало известно, какие опасности таит в себе жара . Среди них: солнечный удар, обезвоживание или недостаток воды в организме, солнечные ожоги и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Урале во второй половине недели (с 11 по 14 июля) ожидаются аномальные явления природы: град, грозы и порывы ветра, которые будут достигать 20 метров в секунду. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. «Во второй половине недели при прохождении холодного атмосферного фронта по Уральскому федеральному округу от северных до южных районов пройдут грозовые дожди. Порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду. Не исключено, что местами пройдет град», — предупредил Ильин. Синоптик добавил, что местами порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду. При таких аномальных природных явлениях МЧС всегда выпускает штормовое предупреждение, объяснил он. По его словам, пожароопасность будет существенна до середины грядущей недели (в первые три дня): в южных регионах температура составит около 30 градусов, в заполярных районах — около 25. Только на Севере Ямала температура будет около 5-10 градусов, но на большей части полуострова температура также будет держаться в пределах 20 градусов. В четверг же пройдет холодный фронт, последуют понижение температуры, грозовые дожди, ветер, местами может выпасть град. Если в Челябинской, Тюменской, Курганской области сохранится около 30 градусов, то уже на севере Свердловской области будет около 20 градусов. Местами в Ханты-Мансийском административном округе будет около 22-25 градусов, а в Ямало-Ненецком административном округе — 15-20 градусов. В субботу похолодает еще сильнее. От Екатеринбурга до Тюмени, и от Челябинска до Кургана будет 20-22 градуса. ХМАО, ЯНАО — около 10 градусов. Также синоптик не стал обещать новых ураганов в регионах. Однако предупредил о порывах ветра в пределах 20 метров в секунду. Ранее стало известно, какие опасности таит в себе жара. Среди них: солнечный удар, обезвоживание или недостаток воды в организме, солнечные ожоги и другие.